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Йорданія буде депортувати невакцинованих іноземних працівників

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Йорданія, Неділя 31 жовтня 2021 06:58
Йорданія буде депортувати невакцинованих іноземних працівників Фото: Йорданія буде депортувати невакцинованих іноземних працівників (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Йорданія буде депортувати невакцинованих іноземних працівників. За офіційними даними, менше 40% жителів Йорданії повністю вакциновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

"Міністерство внутрішніх справ зазначило, що приїжджі робітники, які не отримали двох щеплень від COVID-19, починаючи з 15 грудня будуть депортовані", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що всі працівники можуть безкоштовно щепитися без необхідності показувати дозвіл на роботу або проживання.

"В даний час в Йорданії працює понад 3,5 млн осіб з Сирії, Єгипту, Палестини, Іраку, Лівії та Ємену", - стверджує Сіньхуа.

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