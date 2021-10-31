Йорданія буде депортувати невакцинованих іноземних працівників. За офіційними даними, менше 40% жителів Йорданії повністю вакциновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

"Міністерство внутрішніх справ зазначило, що приїжджі робітники, які не отримали двох щеплень від COVID-19, починаючи з 15 грудня будуть депортовані", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що всі працівники можуть безкоштовно щепитися без необхідності показувати дозвіл на роботу або проживання.

"В даний час в Йорданії працює понад 3,5 млн осіб з Сирії, Єгипту, Палестини, Іраку, Лівії та Ємену", - стверджує Сіньхуа.