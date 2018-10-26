В Иордании в результате внезапного наводнения погибли 18 человек

Фото: наводнение (Pixabey)

Большинство погибших - школьники до 14 лет

В Иордании в результате внезапно возникшего наводнения погибли по меньшей мере 18 людей, большинство из которых школьники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Наводнение произошло после сильных ливней после окончания летнего сезона.

По информации агентства, дети и их учителя были застигнуты внезапным наводнением в четверг, 25 октября, во время школьной прогулки по Мертвому морю.

В ходе спасательной операции с участием полицейских вертолетов и сотен армейских войск были спасены 34 человека, некоторые из них - в тяжелом состоянии.

Отмечается, что многие погибшие - дети в возрасте до 14 лет, также среди погибших и раненых семьи, отдыхавшие на пикниках в популярном месте.

Премьер-министр Иордании Омар Раззаз заявил, что школа нарушила правила Министерства образования, которое запретило поездки на Мертвое море из-за плохой погоды, и пообещал провести расследование.

Дайверы и поисковые группы гражданской обороны будут проводить поисковые операции в глубине Мертвого моря всю ночь.

Напомним, на Майорке в результате наводнения погибли по меньшей мере 13 человек.