ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Иордании в результате внезапного наводнения погибли 18 человек

Новости » Происшествия    26.10.2018 - 03:06
Фото: наводнение (Pixabey)
Фото: наводнение (Pixabey)

Большинство погибших - школьники до 14 лет

В Иордании в результате внезапно возникшего наводнения погибли по меньшей мере 18 людей, большинство из которых школьники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Наводнение произошло после сильных ливней после окончания летнего сезона.

По информации агентства, дети и их учителя были застигнуты внезапным наводнением в четверг, 25 октября, во время школьной прогулки по Мертвому морю.

В ходе спасательной операции с участием полицейских вертолетов и сотен армейских войск были спасены 34 человека, некоторые из них - в тяжелом состоянии.

Отмечается, что многие погибшие - дети в возрасте до 14 лет, также среди погибших и раненых семьи, отдыхавшие на пикниках в популярном месте.

Премьер-министр Иордании Омар Раззаз заявил, что школа нарушила правила Министерства образования, которое запретило поездки на Мертвое море из-за плохой погоды, и пообещал провести расследование.

Дайверы и поисковые группы гражданской обороны будут проводить поисковые операции в глубине Мертвого моря всю ночь.

Напомним, на Майорке в результате наводнения погибли по меньшей мере 13 человек.

Иордания хочет вернуть земли, которые арендовал Израиль Наводнение во Франции: число погибших возросло до 13
Новости Украины наводнениеИордания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь