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У Йорданії в результаті раптової повені загинули 18 людей

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 03:06
Фото: повінь (Pixabey)
Фото: повінь (Pixabey)

Більшість загиблих - школярі до 14 років

В Йорданії в результаті раптово виниклої повені загинули щонайменше 18 людей, більшість із яких школярі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повінь сталася після сильних злив після закінчення літнього сезону.

За інформацією агентства, діти та їхні вчителі були захоплені раптовою повінню у четвер, 25 жовтня, під час шкільної прогулянки по Мертвому морю.

Пыд час рятувальної операції за участю поліцейських вертольотів і сотень армійських військ були врятовані 34 людини, деякі з них - у важкому стані.

Зазначаэться, що багато загиблих - діти у віці до 14 років, також серед загиблих і поранених сім'ї, які відпочивали на пікніках у популярному місці.

Прем'єр-міністр Йорданії Омар Раззаз заявив, що школа порушила правила Міністерства освіти, яке заборонило поїздки на Мертве море через погану погоду, і пообіцяв провести розслідування.

Дайвери і пошукові групи цивільної оборони будуть проводити пошукові операції на глибині Мертвого моря всю ніч.

Нагадаємо, на Майорці в результаті повені загинули щонайменше 13 осіб.

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