В Иордании произошел взрыв на складе боеприпасов, есть погибшие

На северо-востоке Иордании, в городе Зарка, прогремело несколько взрывов. Они произошли на базе иорданской армии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

В социальных сетях распространили видео, на котором видно, как громкий огненный шар освещает ночное небо.

Официального заявления об инцидента от Иорданских властей не поступало.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Главном командовании вооруженных сил Иордании, взрыв произошел на одном из демонтируемых складов боеприпасов недалеко от города Зарка

По данным иорданских СМИ, в результате взрыва два человека погибли, трое ранены.

В то же врем министр здравоохранения Саад Джабер заявил Sky News Arabia, что взрыв в Зарке не привел к жертвам.