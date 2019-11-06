В Иордании напали с ножом на туристов, есть пострадавшие

Фото: нападение на туристов (9news.com.au.jpg)

Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое

В Иордании в популярном среди иностранных туристов городе Джараш мужчина напал на туристов, в результате 8 человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое, а вот остальные получили легкие ранения.

Отметим, что среди пострадавших были местный гид и охранник.

В полиции заявили, что нападавший был задержан.

Напомним, в Мексике неизвестные напали на семью мормонов, в результате чего девять членов семьи были убиты. Члены сообщества мормонов путешествовали на трех автомобилях недалеко от американо-мексиканской границы. Семья ехала из города Бависпе в Ла-Мора.

Как сообщало РБК-Украина, в Гонконге 2 ноября мужчина с ножом совершил нападение на группу людей в торговом центре, ранения получили пять человек. Сообщается, что инцидент произошел в крупном торговом комплексе "Ситиплаза" в районе Тайгучэн, где в этот день имели место антиправительственные протестные выступления. По словам свидетелей происшествия злоумышленник с ножом затеял конфликт на почве политических разногласий. Нападавший потом был избит толпой демонстрантов. Через некоторое время после инцидента сотрудники полиции применили в данном квартале для разгона участников беспорядков слезоточивый газ. Был произведен ряд задержаний.