В Йорданії напали з ножем на туристів, є постраждалі

Фото: напад на туристів (9news.com.au.jpg)

Стан чотирьох постраждалих оцінюється як важкий

В Йорданії в популярному серед туристів місті Джараш чоловік напав на туристів, в результаті 8 людей отримали ножові поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що стан чотирьох постраждалих оцінюється як важкий, а от решта отримали легкі поранення.

Відзначимо, що серед постраждалих були місцевий гід і охоронець.

У поліції заявили, що нападник був затриманий.

Нагадаємо, у Мексиці невідомі напали на сім'ю мормонів, в результаті чого дев'ять членів сім'ї були вбиті. Члени спільноти мормонів подорожували на трьох автомобілях недалеко від американо-мексиканського кордону. Сім'я їхала з міста Бависпе в Ла-Мора.

Як повідомляло РБК-Україна, в Гонконзі 2 листопада чоловік з ножем скоїв напад на групу людей в торговому центрі, поранення отримали п'ять осіб. Повідомлялося, що інцидент стався у великому торговому комплексі "Сітіплаза" в районі Тайгучен, де в цей день мали місце антиурядові протестні виступи. За словами свідків події зловмисник з ножем затіяв конфлікт на грунті політичних розбіжностей. Нападник потім був побитий натовпом демонстрантів. Через деякий час після інциденту співробітники поліції застосували в даному кварталі для розгону учасників заворушень сльозогінний газ. Був проведений ряд затримань.