В Иордании 8 погибших из-за отключения кислорода в больнице. Глава Минздрава ушел в отставку

Глава Министерства здравоохранения Иордании Незир Убейдат подал в отставку после гибели 8 больных. Пациенты погибли из-за отключения кислорода в одной из государственных больниц страны.
По словам Убейдата, он взял на себя моральную ответственность за инцидент, произошедший в государственной больнице города Эс-Салт.
Телеканал "Аль-Мемлеке" ранее сообщил о трагедии. Отмечалось, что состояние нескольких пациентов оценивалось как критическое. Причина отключения кислорода не указана.
Кроме того, премьер-министр Иордании Бешир аль-Хасавне сообщил о начале неотложного расследования по факту.
По его словам, расследование пройдет прозрачно, виновные понесут наказание в соответствии с законом.
Напомним, ранее регулятор Иордании разрешил экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эту вакцину одобрили уже в 49 странах.
Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за правительственного кризиса, связанного с поставками в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".