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Инженерные работы и укрепление позиций: штаб перечислил нарушения боевиков

Донбасс, Воскресенье 06 сентября 2020 19:31
Инженерные работы и укрепление позиций: штаб перечислил нарушения боевиков
Фото: боевики на Донбассе (rfi.fr)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) с начала установления перемирия на Донбассе зафиксировала ряд нарушений со стороны боевиков. В частности, оккупанты проводили инженерные работы и укрепляли позиции.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

С 27 июля и по сегодня украинские наблюдатели зафиксировали такие нарушения перемирия со стороны российско-оккупационных сил:

  • инженерные работы вблизи Ужовки и вблизи Голубовского;
  • оборудование хода сообщения и стрелковой огневой позиции вблизи Набережного;
  • инженерные работы по оборудованию наблюдательного поста вблизи Александровки;
  • дооборудование стрелковой огневой позиции неподалеку Каштаново;
  • оборудование новой огневой позиции вблизи Золотого-5;
  • переоборудование старых заброшенных позиций в районе автомобильного моста вблизи Калиново с целью сокращения расстояния до позиций ООС.

В командовании подчеркнули, что практика обвинения боевиками Украины в якобы нарушениях перемирия применяется для срыва достигнутых договоренностей. Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения со стороны украинских подразделений.

Напомним, на заседании ТКГ украинская сторона сообщила об отсутствии изменений на позициях Объединенных сил в районе Шумов, о которых говорил главарь боевиков Денис Пушилин.

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