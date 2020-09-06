Инженерные работы и укрепление позиций: штаб перечислил нарушения боевиков

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) с начала установления перемирия на Донбассе зафиксировала ряд нарушений со стороны боевиков. В частности, оккупанты проводили инженерные работы и укрепляли позиции.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
С 27 июля и по сегодня украинские наблюдатели зафиксировали такие нарушения перемирия со стороны российско-оккупационных сил:
В командовании подчеркнули, что практика обвинения боевиками Украины в якобы нарушениях перемирия применяется для срыва достигнутых договоренностей. Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения со стороны украинских подразделений.
Напомним, на заседании ТКГ украинская сторона сообщила об отсутствии изменений на позициях Объединенных сил в районе Шумов, о которых говорил главарь боевиков Денис Пушилин.