Інженерні роботи та укріплення позицій: штаб перерахував порушення бойовиків

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) з початку встановлення перемир'я на Донбасі зафіксувала ряд порушень з боку бойовиків. Зокрема, окупанти проводили інженерні роботи та укріплювали позиції.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.
З 27 липня і по сьогодні українські спостерігачі зафіксували такі порушення перемир'я з боку російсько-окупаційних сил:
У командуванні наголосили, що практика звинувачення бойовиками України у нібито порушеннях перемир'я застосовується для зриву досягнутих домовленостей. Спостерігачі ОБСЄ не зафіксували жодного порушення з боку українських підрозділів.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ українська сторона повідомила про відсутність змін на позиціях Об'єднаних сил в районі Шумів, про які говорив ватажок бойовиків Денис Пушилін.