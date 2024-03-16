Інженери в Південній Кореї викрали дані про новий винищувач, розпочато розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У викраденні та передачі третій стороні секретних даних підозрюються два інженери, які є громадянами Індонезії. Відомо, що підозрювані тісно пов'язані із роботою над проектом винищувача KF-21.

Представник Aerospace Industries заявив, що компанія активно співпрацює зі слідством, щоб гарантувати, що вона може надати всі необхідні дані для якнайшвидшого завершення розслідування.

Відомо, що перспективний винищувач KF-21 має стати дешевшою альтернативою американському ударному літаку F-35.

Винищувач KF-21 є стратегічним проектом Південної Кореї та Індонезії. Представники оборонних відомств двох країн заявили, що вони спільно максимально оперативно вирішуватимуть будь-які проблеми, що виникають на шляху створення нового літака.

Що відомо про винищувача KF-21

KF-21 – це багатоцільовий винищувач покоління 4++, який розробляється для Військово-повітряних сил Південної Кореї та ВПС Індонезії. Це друга програма розробки винищувачів Південної Кореї після KAI T-50 Golden Eagle. Про проект уперше було оголошено президентом Південної Кореї Кім Де Чжуном на випускній церемонії в Академії ВПС у березні 2001 року.

Початкові експлуатаційні вимоги передбачали розробку одномісного двомоторного реактивного літака з використанням стелс-технологій. За габаритами літак повинен перевищувати Dassault Rafale і Eurofighter Typhoon, але більш компактним, ніж F-35. 19 липня 2022 року відбувся перший успішний політ дослідного зразка багатоцільового винищувача KF-21.