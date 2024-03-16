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Инженеры в Южной Корее похитили данные о новом истребителе, начато расследование

Суббота 16 марта 2024 02:31
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Инженеры в Южной Корее похитили данные о новом истребителе, начато расследование Фото: инженеры в Южной Корее похитили данные о новом самолете (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Южнокорейская полиция проводит комплексное расследование возможной утечки данных о перспективном боевом самолете в Aerospace Industries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В похищении и передаче третьей стороне секретных данных подозреваются два инженера, которые являются гражданами Индонезии. Известно, что подозреваемые тесно связаны с работой над проектом истребителя KF-21.

Представитель Aerospace Industries заявил, что компания активно сотрудничает со следствием, чтобы гарантировать, что она может предоставить все необходимые данные для скорейшего завершения расследования.

Известно, что перспективный истребитель KF-21 должен стать более дешевой альтернативой американскому ударному самолету F-35.

Истребитель KF-21 является стратегическим проектом Южной Кореи и Индонезии. Представители оборонных ведомств двух стран заявили, что они будут совместно максимально оперативно решать любые проблемы, возникающие на пути создания нового самолета.

Что известно об истребителе KF-21

KF-21 – это многоцелевой истребитель поколения 4++, который разрабатывается для Военно-воздушных сил Южной Кореи и ВВС Индонезии. Это вторая программа разработки истребителей Южной Кореи после KAI T-50 Golden Eagle. О проекте впервые было объявлено президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном на выпускной церемонии в Академии ВВС в марте 2001 года.

Начальные эксплуатационные требования предусматривали разработку одноместного, двухмоторного реактивного самолёта с использованием стелс-технологий. По габаритам самолёт должен превышать Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon, но быть боле компактным, чем F-35. 19 июля 2022 года состоялся первый успешный полёт опытного образца многоцелевого истребителя KF-21.

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