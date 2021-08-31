"Инвитро" снова подтвердила качество ПЦР-исследований

Украинская лаборатория «Инвитро» успешно прошла международный внешний контроль качества по диагностике вирусных гепатитов В и С методом ПЦР и получила соответствующий сертификат от компании Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD (Великобритания).

Quality Control for Molecular Diagnostics — независимая организация по международной внешней оценке качества (External Quality Assessment, EQA). В программах исследования инфекционных заболеваний QCMD принимают участие свыше 2000 лабораторий из более чем 100 стран мира.

Как именно проходит такой контроль? Участнику программы предоставляются биологические образцы, аналогичные тем, что исследуются на практике. Лаборатория проводит тестирование образца и предоставляет свои результаты QCMD в режиме онлайн. Если полученные участником программы данные совпадают з данными QCMD, это означает, что методы, тест-системы и технологии, которые используются в лаборатории, позволяют получить максимально достоверный результат исследований. Таким образом гарантируется независимость внешнего контроля качества.

Международные сертификаты QCMD 2021 Hepatitis C Virus RNA EQA Programme QAV994112_1 и QCMD 2021 Hepatitis B Virus DNA EQA Programme QAV994110_1 подтверждают, что Независимая лаборатория «Инвитро» выполняет тестирование на вирусные гепатиты В и С методом ПЦР в полном соответствии с современными мировыми стандартами.

Заведующий клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Павел Набока подчеркнул, что «Инвитро» — постоянный участник программ внешней оценки качества, в том числе Quality Control for Molecular Diagnostics. В конце прошлого года лаборатория уже получила аналогичный сертификат QCMD на ПЦР-тестирование на COVID-19.

Следует отметить, что в Украине вопрос диагностики вирусных гепатитов стоит очень остро. По данным Центра общественного здоровья, менее 10% больных гепатитом С и всего чуть более 3% больных гепатитом В в нашей стране знают о своем диагнозе. Учитывая масштабы проблемы, «Инвитро» поддержала проект МОЗ по тестированию на вирусные гепатиты. До 5 октября 2021 г. во всех медицинских офисах «Инвитро» можно сделать комплекс тестов на диагностику вирусных гепатитов (антитела к антигенам вируса гепатита С и HBs-антиген, австралийский антиген) за 315 грн вместо 515 (взятие биоматериала оплачивается отдельно — 30 грн).

Подробную информацию о диагностике вирусных гепатитов можно получить по тел.:0 (800) 302-200 (бесплатно на территории Украины) или на сайте www.invitro.ua.