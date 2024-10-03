Інвестує 500 млн доларів: Toyota активізує розробку авіатаксі

Японська компанія підтримує американський стартап з 2020 року, загальні інвестиції становлять 894 млн доларів. Зазначається, що Joby отримає новий пакет інвестицій двома частинами, перша з яких надійде в Санта-Крус пізніше цього року, а решта – у 2025 році, коли фірма сподівається розпочати серійний випуск електричних повітряних таксі.

"Завдяки цим додатковим інвестиціям ми раді бачити, як Joby сертифікує свої літаки та переходить до комерційного виробництва", - сказав Тецуо Огава з Toyota.

У серпні Joby оголосила, що виконала чотири з п’яти кроків, необхідних для отримання сертифікації, і того ж місяця оголосила, що сподівається запустити свою першу комерційну авіакомпанію в Дубаї наприкінці 2025 року. Перш ніж це станеться, команді авіатаксі потрібно провести велику кількість тестових польотів.

Toyota – не єдиний автовиробник, який інвестує в літаючі таксі. На початку цього року Hyundai представив своє повітряне таксі S-A2 зі швидкістю польоту на рівні 195 км/год на CES у Лас-Вегасі, заявивши, що серійна модель буде готова до 2028 року.