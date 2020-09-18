Инвесторы в "зеленую" энергетику обеспокоены невыполнением правительством меморандума

Фото: ветряная электростанция (pixabay.com)

Инвесторы в "зеленую" энергетику выражают обеспокоенность и недовольство из-за невыполнения правительством меморандума по реструктуризации "зеленого" тарифа, который предусматривал погашение накопленной задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Об этом заявили инвесторы, эксперты и представители международных финансовых организаций на 11-м Европейско-украинском энергетическом Дне.

По словам члена совета Европейско-Украинского энергетического агентства Юрия Кубрушка, около года назад инвесторы и производители столкнулись с задержками платежей со стороны гарантированного покупателя за электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

"Сначала это были небольшие задержки в платежах, а затем с октября прошлого года проблема стала нарастать. Впоследствии правительство начало переговоры с инвесторами. Это привело к процессу медиации с секретариатом энергетического сообщества. Это был довольно интенсивный сложный процесс и после 6 месяцев медиации мы пришли к согласию и подписанию меморандума между инвесторами ассоциации производителей возобновляемой энергетики и правительством", - отметил он.

Однако со времени подписания меморандума вопрос оплаты за электроэнергию из ВИЭ и погашения задолженности в дальнейшем остается проблемным, говорит Кубрушко.

По его словам, с одной стороны есть определенные положительные наработки относительно платежей от "Гарантированного покупателя" - они составили около 60% за август, и более 50% за сентябрь.

"Это большое достижение, если учитывать то что с марта до июля эта сумма была на уровне 10%. Но мы все еще далеки от 100%. Я считаю, что большинство игроков на рынке весьма озадачены. Нет четкой картины, куда мы движемся", - передает беспокойство инвесторов представитель ЕУЭА.

Старший банкир департамента энергетики ЕБРР в Украине Ольга Еремина тоже подчеркнула, что на сегодня понятно, что меморандум не выполнено.

По ее словам, сегодня не видно как украинская власть может решить эту проблему и как правительство будет получать средства для уплаты оставшихся 40% задолженности, накопившейся на 1 августа этого года.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон № 810-IX, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача закона - реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и инвесторами в ВИЭ.

Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансыи для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд гривен ежегодно.