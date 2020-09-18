Інвестори в "зелену" енергетику занепокоєні невиконанням урядом меморандуму

Фото: вітряна електростанція (pixabay.com)

Інвестори в "зелену" енергетику висловлюють стурбованість та незадоволення через невиконання урядом меморандуму по реструктуризації "зеленого" тарифу, який передбачав погашення накопиченої заборгованості перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Про це заявили інвестори, експерти та представники міжнародних фінансових організацій на 11-му Європейсько-українському енергетичному Дні.

За словами члена ради Європейсько-Української енергетичної агенції Юрія Кубрушка, близько року тому інвестори та виробники зіштовхнулись з затримками платежів з боку гарантованого покупця за електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

"Спершу це були невеликі затримки в платежах, а потім з жовтня минулого року проблема стала наростати. Згодом уряд з інвесторами почали переговори. Це призвело до процесу медіації з секретаріатом енергетичного співтовариства. Це був доволі інтенсивний складний процес і після 6 місяців медіації ми дійшли згоди і підписання меморандуму між інвесторами асоціації виробників відновлюваної енергетики та урядом", - зазначив він.

Проте з часу підписання меморандуму питання оплати за електроенергію з ВДЕ та погашення заборгованості надалі залишається проблемним, говорить Кубрушко.

За його словами, з одного боку є певні позитивні напрацювання щодо платежів від "Гарантованого покупця" - вони склали близько 60% за серпень, і понад 50% за вересень.

"Це велике досягнення, якщо враховувати те що з березня до липня ця сума була на рівні 10%. Але ми все ще далекі від значення 100%. Я вважаю, що більшість гравців на ринку досить спантеличені. Немає чіткої картини, куди ми рухаємося", - передає занепокоєння інвесторів представник ЄУЕА.

Старший банкір департаменту енергетики ЄБРР в Україні Ольга Єрьоміна теж підкреслила, що на сьогодні зрозуміло, що меморандум не виконано.

За її словами, на сьогодні не видно як українська влада може вирішити цю проблему і як уряд отримуватиме кошти для сплати решти 40% заборгованості, що накопичилася на 1 серпня цього року.

Нагадаємо, 1 серпня набрав чинності закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та інвесторами в ВДЕ.

Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та ін. Ці норми дозволять економити державі 7 млрд гривень щорічно.