Инвесторы "зеленой" энергетики имеют наибольший риск в Украине из-за давления государства, - эксперт

"Индекс риска инвестиций для Украины в четвертом квартале 2020 года был на уровне 15 - при градации от нуля до ста. По нормативам, ноль - это достаточно высокий риск, а 100 - достаточно низкий. Так же учитывается стоимость капитала в целом", - сказала она Эдвардс.

По ее словам, высокий уровень риска также связан с тем, что Украина хочет дальше переходить к аукционной системе поддержки ВИЭ, чтобы достичь более низких цен на эту энергетику.

"Когда мы разрабатываем определенные механизмы поддержки для девелоперов, необходимо давать высокий уровень поддержки для того, чтобы привлечь инвесторов для рынка. Особенно, если они считают это рискованным рынком и стоимость капитала довольно высока.

По ее мнению, в условиях кризиса в отрасли будет довольно сложно убедить инвесторов, заимодавцев, что с высокой стоимостью капиталов могут как-то уменьшиться риски, которые инвесторы видят в Украине.

Эдвардс сообщила, что зеленые "аукционы" могут и не уменьшить цены на зеленую энергетику из-за дополнительной стоимости на финансирование капитала. Так на рынках не стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также значительно ниже стоимость капитала.

"Там рисков значительно меньше, там гораздо более благоприятные условия для инвестирования", - сказала она.

Аналитик также сказала, что одним из крупных заимодавцев в сектор "зеленой" энергетики Украины является ЕБРР и он пытался снизить риски для инвесторов, однако из-за политических изменений в поддержке отрасли этого не удалось сделать.

"Банки и финансовые институты дали основной путь для инвесторов в этот рынок, пытались снизить общие риски. Но из-за того, что "зеленые" тарифы реструктуризируются, это означает, что страна может потерять основных инвесторов для украинского рынка", - подчеркнула Эдвардс.