Инвесторы в ВИЭ стали заложниками действий Минэнерго, - участник рынка

По его словам, согласно приказу Министерства энергетики весной были ограничены выплаты генерациям ВИЭ. Так, лишь на уровне 15% "средневзвешенного" зеленого тарифа за предыдущий год было установлено выплату для СЭС, 16% - для ВЭС, 35% - для ГЭС, 40% - для биогаза и 60% - для биомассы.

"Позже эти ограничения немного увеличили, но ситуацию это не решает - денег нет. Станция, которая заключила договор по "зеленому" тарифу в 2019 году, получает в среднем "на руки" всего 0,67 грн/кВт-ч вместо ожидаемых 4,45 грн/кВт-час. Причем понимания - когда будет выплачено остальное - нет никакого", - сказал Наумик.

По его словам, в силу таких обстоятельств объекты ВИЭ не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами.

"При этом с банком, в котором брался кредит, долговыми обязательствами "ГарПоку" не рассчитаешься", - добавляет Наумик, уточнив, что сейчас "ГарПок" в среднем платит СЭС 18%.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что Украина имеет огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.