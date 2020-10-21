Инвесторы ВИЭ перестали верить обещаниям власти из-за кризиса в отрасли, - Энергосообщество ЕС

Фото: Дирк Бушле (flickr.com/EuropeanCommitteeoftheRegions)

Иностранные инвесторы больше смотрят на реальную ситуацию с рисками вложения средств в Украину и из-за кризиса выплат меньше верят обещаниям властей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель директора международной организации Energy Community Дирк Бушле, комментируя проблему задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

"Будущие инвесторы, вероятно, учтут этот кризис при оценке рисков своего бизнеса в Украине. В конце концов, дело не столько в искренней вере в обещания президента, сколько в том, перевешивают ли выгоды риски", - считает Бушле.

По его мнению, правительство Украины должно быть заинтересовано в снижении рисков для инвесторов, чтобы обеспечить рост доли возобновляемых источников энергии и замену устаревших угольных электростанций.

"Я ожидаю, что Украина будет выполнять свои обязательства, взятые перед всеми инвесторами, а не только теми, которые подписали Меморандум, и обеспечивать стабильную среду для инвестиций в возобновляемые источники энергии", - сказал Бушле.

Он добавил, что нарушение обязательств может привести государство к международным арбитражам, которые с большой вероятностью будут негативными для Украины, как это показал пример Испании и других стран.

Напомним, ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год "по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Американская торговая палата также призвала Украину срочно ввести в действие законопроект №4151, которым предлагается выпуск ОВГЗ для выплаты долга производителям зеленой энергии.

Ранее ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.