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Инвесторы рассчитывают на продление условий для инвестирования в "зеленую" энергетику, - УВЭА

Фото: инвесторы рассчитывают на продление условий для инвестирования в зеленую энергетику (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Иностранные инвесторы, которые вкладывали средства в развитие зеленой энергетики Украины, ждут от государства на возможность получить "зеленый тариф" во время военного положения и в период 6 месяцев после его окончания для того, чтобы завершить начатое строительство ветроэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения России в Украину инвесторы имели четкое понимание от государства, что они получат для своих проектов ветроэлектростанций до конца 2022 года.

"Потому что они из-за военных действий не успели (достроиться, - ред.), то действие зеленого тарифа должно быть продлено на определенный срок", - сказал Конеченков.

По его словам, если военное положение может завершиться до конца 2022 года, то инвесторы предлагают государству продлить на 6 месяцев срок выдачи зеленого тарифа для ветроэлектростанций.

"Если война закончилась через 6 месяцев, то к середине 2023 года они должны успеть получить зеленый тариф", - сообщил председатель правления УВЭА.

Он отметил, что таким образом государство сможет сохранить намерения инвесторов по строительству ветроэлектростанций, и они смогут рассчитывать на исполнение финансовых обязательств перед своими кредиторами.

"Для того, чтобы и государство не тратило более чем надо денег и с другой стороны инвесторы не ушли из Украины, а могли выполнить все свои обязательства перед банками и выплатить соответствующие деньги", - подчеркнул Конеченков.

Как сообщалось, в начале июля во время международной конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) министр энергетики Герман Галущенко сказал, что 90% ветроэлектростанций Украины находится на оккупированной территории и некоторые из объектов поврежден.

Кроме того, в Лугано представители государства представили План послевоенного восстановления и развития Украины. Он предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики, которая, в частности, будет использована для производства "зеленого" водорода.

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инвестиции в Украину