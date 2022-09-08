Инвесторы просят ЕС помочь Украине достроить "зеленые" электростанции

Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) просит гомісара Европейской комиссии Кадри Симсон, директора секретариата Энергетического сообщества Артура Лорковского, и депутата Европейского парламента Виолу фон Крамон-Таубадель убедить Украину на законодательном уровне достроить проtкти электростанций ВИЭ, которые были заморожены из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УВЭА в Facebook .

В своем письме УВЭА подняла вопрос необходимости изменения украинского законодательства относительно продления сроков действия технических условий на присоединение к энергосети и срока введения в эксплуатацию объектов ВИЭ по заключенным договорам купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу, ведь после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины строительство ВЭС было остановлено.

"Учитывая тот факт, что строительство ВЭС может быть восстановлено очень быстро, уже через 6-12 месяцев (в зависимости от проекта), они могут начать поставки "зеленой" электроэнергии в энергосистеме Украины, таким образом частично компенсировать дефицит генерирующих мощностей, который возник в стране в результате войны, навязанной Российской Федерацией", - подчеркивают инвесторы.

Как отмечается, именно поэтому УВЭА начала процесс широкого обсуждения и инициирование внесения изменений в законодательство о предоставлении возможности достройки тех ветроэнергетических проектов, ввод в эксплуатацию которых ожидалось в 2022 году. Для возобновления строительства этих проектов, инвесторы просят у государства продлить срок действия соответствующих технических условий и Рге-PPA на строительство этих проектов до 31 декабря 2024 года.

Таким образом, УВЭА обратилась к должностным лицам ЕС с просьбой привлечь внимание украинских государственных органов к принятию необходимых изменений в законодательство относительно продления договоров купли-продажи электрической энергии по «зеленому» тарифу.

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что Украина имеет огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

По информации УВЭА , инвесторы с проектами ветроэлектростанций на общую мощность 800 МВт закупили оборудование и планировали построить зеленые электростанции до конца 2022 года. Однако из-за вторжения России строительство приостановилось, а инвесторы имеют расходы за хранение оборудования, которое не используется.