Инвесторы предпочитают нефтегазовые участки с инфраструктурой и доказанной добычей рядом, - Кирилюк

Фото: Олег Кирилюк (пресс-служба)

Кирилюк подчеркнул важность наличия коммуникаций возле мест добычи

На конкурсе 25 октября 2018 года по продаже прав на добычу полезных ископаемых инвесторы предпочли приобрести участки, которые расположены близко к объектам инфраструктуры - подъездным автодорогам и газопроводам, а также находящиеся рядом с уже работающими промыслами. Об этом сообщил временно испольняющий обязанности главы Государственной службы по геологии и недрам Украины Олег Кирилюк в интервью РБК-Украина.

"Я так понял, что на сегодняшний день компании больше ориентированы на те лоты, в которых меньше рисков. Где идет добыча - там у инвестора больше ожиданий, там видят меньше рисков и на это игроки рынка добычи обращают больше внимания. Потому и была борьба за 2 участка", - сказал руководитель ведомства.

Специалист также подчеркнул важность наличия коммуникаций возле мест добычи.

"К инфраструктуре в данном случае относят газопроводы и дороги. То есть этот участок по которому была наибольшая борьба, он как раз находится возле участка "Укргазвыдобування" и там вся инфраструктура в наличии есть", - отметил Кирилюк.

Напомним, 25 октября 2018 года в Украине прошли открытые конкурсные торги по продаже 4-х участков для добычи углеводородов. Дороже всего была продана Липовецкая площадь, которую выиграла компания “Укргазвыдобування” за 15,1 млн грн, что более чем в 4 раза превысило стартовую цену лота. Так же компания “Стрийнафтогаз” приобрела Черницкую площадь за 2,04 млн. грн. Оба месторождения находятся во Львовской области.

Открытые конкурсные торги правами на добычу полезными ископаемыми стали возможны после того, как в 2018 году правительство Украины приняло ряд поправок в законодательные акты с целью ускорения подготовки участков для их предоставления инвесторам. Процедуры согласований, которые прежде занимали годы, теперь сокращены до нескольких месяцев.