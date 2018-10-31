Інвестори надають перевагу нафтогазовим ділянки з інфраструктурою і доведеним видобутком поруч, - Кирилюк

Фото: Олег Кирилюк (прес-служба)

Кирилюк підкреслив важливість наявності комунікацій біля місць видобутку

На конкурсі 25 жовтня 2018 року по продажу прав на видобуток корисних копалин інвестори вважали за краще придбати ділянки, які розташовані близько до об'єктів інфраструктури - під'їзних автодоріг і газопроводів, а також знаходяться поруч з уже працюючими промислами. Про це повідомив тимчасово виконюучий обов'язки голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я так зрозумів, що на сьогоднішній день компанії більше орієнтовані на ті лоти, в яких менше ризиків. Де йде видобуток - там у інвестора більше очікувань, там бачать менше ризиків і на це гравці ринку видобутку звертають більше уваги. Тому й була боротьба за 2 ділянки", - сказав керівник відомства.

Фахівець також підкреслив важливість наявності комунікацій біля місць видобутку.

"До інфраструктури в даному випадку відносять газопроводи і дороги. Тобто ця ділянка по якій була найбільша боротьба, він якраз знаходиться біля ділянки "Укргазвидобування" і там вся інфраструктура в наявності є", - зазначив Кирилюк.

Нагадаємо, 25 жовтня 2018 року в Україні пройшли відкриті конкурсні торги з продажу 4-х ділянок для видобутку вуглеводнів. Найдорожче була продана Липовецька площа, яку виграла компанія "Укргазвидобування" за 15,1 млн грн, що більш ніж в 4 рази перевищила стартову ціну лота. Так само компанія "Стрийнафтогаз" придбала Черницьку площу за 2,04 млн. грн. Обидва родовища знаходяться у Львівській області.

Відкриті конкурсні торги правами на видобуток корисними копалинами стали можливі після того, як в 2018 році уряд України прийняв ряд поправок у законодавчі акти з метою прискорення підготовки ділянок для їх надання інвесторам. Процедури погоджень, які раніше займали роки, тепер скорочено до кількох місяців.