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Инвесторы готовят судебные иски в ожидании дефолта России, - Reuters

Фото: дефолт России приведет к судебным искам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Поскольку Россия балансирует на грани исторического дефолта, у иностранных инвесторов есть несколько приемлемых вариантов вернуть свои деньги. Это ставка на судебные иски, расчет на двухсторонние соглашения и ожидание разрешения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иностранные кредиторы, как правило, пытаются объединиться, чтобы договориться, обратиться в суд или, в некоторых случаях, обратиться в арбитраж в случае дефолта, но западные санкции после вторжения Москвы в Украину и особенности российских суверенных облигаций затрудняют эти варианты в данный момент, заявили юристы.

Около 40 млрд долларов суверенного долга России, выпущенного в долларах и евро, не погашены, причем около половины этого долга принадлежит иностранцам. По условиям большей части этого долга Москва должна платить инвесторам в валюте, в которой номинированы облигации.

Западные санкции отрезали Москву от доступа к примерно 300 миллиардам долларов золотовалютных резервов, которые она хранила в зарубежных банках

Россия говорит, что у нее есть деньги и она готова заплатить, но не может этого сделать из-за санкций. Она заявила, что будет использовать свою собственную валюту, если не сможет платить в иностранной валюте, пока его резервы не будут разморожены.

Россия попыталась заплатить 649 млн долларов, которые должны были быть выплачены 4 апреля, по двум своим облигациям в рублях, а не в долларах.

Рейтинговые агентства заявили, что Россия может находиться в состоянии дефолта, потому что платеж должен быть произведен в долларах или из-за предполагаемого нежелания погасить долг. S&P понизило свои рейтинги в иностранной валюте до "выборочного дефолта".

После того, как в начале мая пройдет 30-дневный льготный период до выплаты по облигациям 4 апреля, у инвесторов будет три варианта, сказал Деннис Храницки, руководитель отдела суверенных судебных разбирательств в юридической фирме Quinn Emanuel.

По его словам, они могут подождать и посмотреть, что произойдет, подать иск против России в суд или обратиться в арбитраж в соответствии с двусторонними договорами, которые Россия заключила с десятками стран.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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