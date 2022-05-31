UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Инвесторы в биоэнергетику призывают Минэнерго не допустить остановки станций

Фото: инвесторы в биоэнергетику призывают Минэнерго не допустить остановки станций (pixabay)
Автор: Александр Мороз

Производители "зеленой" электроэнергии из биогаза призывают министра энергетики Германа Галущенка пересмотреть существующий принцип распределения средств со стороны ГП "Гарантированный покупатель", чтобы не допустить остановки предприятий из-за искусственного недофинансирования отрасли ВИЭ, которое вызвано действием приказа Минэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Биоэнергетической ассоциации Украины к министру энергетики.

"Необходимо установить уровень расчетов для производителей "зеленой" электроэнергии из биогаза - 60% от средневзвешенного "зеленого" тарифа за 2021 год... Подчеркиваем, Биоэнергетическая ассоциация Украины не требует каких-либо уступок или 100% оплаты за выработанную "зеленую" электроэнергию, предусмотренной законодательством. Однако через принятые распорядительные документы производители "зеленой" электроэнергии из биогаза рискуют просто стать банкротами, а вся отрасль перестать существовать", - говорится в заявлении.

Ассоциация отмечает, что в случае вынужденной остановки биогазовых станций по причине отсутствия оборотных средств для обеспечения производственного процесса предприятия понесут значительные убытки, нарушатся каналы для заготовки сырья, нарушатся сроки уплаты налогов, процентов по кредитам, потеря значительного количества рабочих мест.

Оборудование для производства биогаза и электроэнергии требует ежедневного технического обслуживания и планово предупредительных ремонтов с использованием запасных частей и вспомогательных и смазочных материалов.

Такое производство электроэнергии из биогаза содержит значительные операционные затраты, связанные с сезонной заготовкой сырья и его круглогодичным хранением, круглосуточным и почасовым графиком использования сырья в технологическом процессе.

"Биогазовая отрасль является стратегической для энергетики Украины. И сегодня она нуждается в поддержке", - подчеркнули в ассоциации.

Напомним, 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились к Министерству энергетики с просьбой решить критическую ситуацию с расчетами за произведенную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
инвестиции в УкраинуМинэнерго