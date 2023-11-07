В інвесторів відроджується надія на нижчі ставки

Ринки наче втомилися від падіння котирувань протягом трьох місяців поспіль і минулий тиждень став для акцій найкращим за весь рік. Індекс S&P 500 стрибнув на 5,9%, а Nasdaq Composite - на 6,6%. Ба більше, піднесення запанувало й на зазвичай більш песимістичних боргових ринках: падали дохідності американських казначейських облігацій, знижувалася вартість корпоративних кредитів, а індекс вартості єврооблігацій країн, що розвиваються, зріс на 2,7% - найбільше з середини липня.

Головною подією минулого тижня для ринків, безумовно, були результати дводенного засідання Федеральної резервної системи. Щодо розміру ставок, то більшість інвесторів ніяких сюрпризів не очікували. Їх і не сталося: ставки залишилися незмінними на рівні 5,25-5,50%, як і прогнозували ринки. Вся ж увага була зосереджена на виступі голови ФРС Пауелла, що послідував за прийняттям рішення по ставках. Попри вже свої традиційні тези про необхідність боротьби з інфляцією і обережність регулятора, у коментарях Пауелла з’явилися нові цікаві зауваження, яким дуже зраділи на ринках. Голова ФРС говорив про більшу збалансованість ризиків на ринках, про вже достатньо високу вартість фінансування економіки через високі ставки і дохідності облігацій, а також про те, що прогнози подальшого росту ставок, які керівництво центрального банку останній раз оновило у вересні, вже потроху втрачають свою актуальність. Ринки розцінили ці меседжі як однозначно "голубині", тобто такі, що натякають на можливе пом’якшення монетарної політики.

І ці меседжі знайшли своє підтвердження в більш слабких даних американської зайнятості за жовтень: зростання кількості робочих місць і зарплат ще більше сповільнилося, а рівень безробіття піднявся ще на десяту відсоткового пункта до 3,9%.

Окрім більш "голубиного" голови ФРС, ринки зраділи ще й зменшенню планів емісії облігацій Держказначейства на цей квартал. Справа у тому, що високі обсяги випуску нових облігацій неабияк посприяли зниженню їхньої вартості та зростанню дохідностей. А тут ще й ФРС не тільки не купляє казначейські облігації з ринку, але й продовжує постачати їх на ринок зі свого балансу. Щоправда не схоже, що хороші настрої на боргових ринках триватимуть довго: навіть після більше ніж на два центи до 26-33 центів за долар.

Діапазон цін для інструментів із різним терміном погашення звузився до 11%. ВВП-варанти подорожчали на один цент до понад 42 центи за долар умовного номіналу. Державне казначейство змушене вишукувати кошти для фінансування дефіциту федерального бюджету, який теж б’є рекорди і все більше стає головним болем не тільки для фіскальних посадовців, але й для інвесторів. Адже через дефіцит бюджету дохідності казначейських облігацій можуть залишатись високими ще тривалий час і тиснути на інші сегменти фінансових ринків.

Українські облігації рухалися разом з позитивним глобальним трендом, укріпившись за минулий тиждень більше ніж на два центи до 26-33 центів за долар. ВВП-варанти подорожчали на один цент до понад 42 центи за долар умовного номіналу. Невизначеність з подальшою американською допомогою продовжує тиснути на ринок українських суверенів. Водночас цього тижня розпочинає роботу місія МВФ для другого перегляду програми EFF, і позитивні новини з цього фронту можуть дещо покращити настрої інвесторів. Також є великі шанси, що Конгрес все ж таки затвердить пакет допомоги Україні в наступні тижні.

Також минулий тиждень завершився зміцненням офіційного курсу до 36,17 грн/долар. Знову ж таки, головну роль у цьому укріпленні продовжує грати Національний банк, хоча обсяги його валютних інтервенцій минулого тижня зменшились до 563 млн доларів - найнижчого показника з кінця серпня.