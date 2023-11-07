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В інвесторів відроджується надія на нижчі ставки

Вівторок 07 листопада 2023 12:40
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В інвесторів відроджується надія на нижчі ставки Минулий тиждень став кращим для світових ринків у 2023 році (фото Getty Images)
Олександр Мартиненко
Олександр Мартиненко
голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Ринки наче втомилися від падіння котирувань протягом трьох місяців поспіль і минулий тиждень став для акцій найкращим за весь рік. Індекс S&P 500 стрибнув на 5,9%, а Nasdaq Composite - на 6,6%. Ба більше, піднесення запанувало й на зазвичай більш песимістичних боргових ринках: падали дохідності американських казначейських облігацій, знижувалася вартість корпоративних кредитів, а індекс вартості єврооблігацій країн, що розвиваються, зріс на 2,7% - найбільше з середини липня.

В інвесторів відроджується надія на нижчі ставки

Головною подією минулого тижня для ринків, безумовно, були результати дводенного засідання Федеральної резервної системи. Щодо розміру ставок, то більшість інвесторів ніяких сюрпризів не очікували. Їх і не сталося: ставки залишилися незмінними на рівні 5,25-5,50%, як і прогнозували ринки. Вся ж увага була зосереджена на виступі голови ФРС Пауелла, що послідував за прийняттям рішення по ставках. Попри вже свої традиційні тези про необхідність боротьби з інфляцією і обережність регулятора, у коментарях Пауелла з’явилися нові цікаві зауваження, яким дуже зраділи на ринках. Голова ФРС говорив про більшу збалансованість ризиків на ринках, про вже достатньо високу вартість фінансування економіки через високі ставки і дохідності облігацій, а також про те, що прогнози подальшого росту ставок, які керівництво центрального банку останній раз оновило у вересні, вже потроху втрачають свою актуальність. Ринки розцінили ці меседжі як однозначно "голубині", тобто такі, що натякають на можливе пом’якшення монетарної політики.

І ці меседжі знайшли своє підтвердження в більш слабких даних американської зайнятості за жовтень: зростання кількості робочих місць і зарплат ще більше сповільнилося, а рівень безробіття піднявся ще на десяту відсоткового пункта до 3,9%.

Окрім більш "голубиного" голови ФРС, ринки зраділи ще й зменшенню планів емісії облігацій Держказначейства на цей квартал. Справа у тому, що високі обсяги випуску нових облігацій неабияк посприяли зниженню їхньої вартості та зростанню дохідностей. А тут ще й ФРС не тільки не купляє казначейські облігації з ринку, але й продовжує постачати їх на ринок зі свого балансу. Щоправда не схоже, що хороші настрої на боргових ринках триватимуть довго: навіть після більше ніж на два центи до 26-33 центів за долар.

Діапазон цін для інструментів із різним терміном погашення звузився до 11%. ВВП-варанти подорожчали на один цент до понад 42 центи за долар умовного номіналу. Державне казначейство змушене вишукувати кошти для фінансування дефіциту федерального бюджету, який теж б’є рекорди і все більше стає головним болем не тільки для фіскальних посадовців, але й для інвесторів. Адже через дефіцит бюджету дохідності казначейських облігацій можуть залишатись високими ще тривалий час і тиснути на інші сегменти фінансових ринків.

Українські облігації рухалися разом з позитивним глобальним трендом, укріпившись за минулий тиждень більше ніж на два центи до 26-33 центів за долар. ВВП-варанти подорожчали на один цент до понад 42 центи за долар умовного номіналу. Невизначеність з подальшою американською допомогою продовжує тиснути на ринок українських суверенів. Водночас цього тижня розпочинає роботу місія МВФ для другого перегляду програми EFF, і позитивні новини з цього фронту можуть дещо покращити настрої інвесторів. Також є великі шанси, що Конгрес все ж таки затвердить пакет допомоги Україні в наступні тижні.

Також минулий тиждень завершився зміцненням офіційного курсу до 36,17 грн/долар. Знову ж таки, головну роль у цьому укріпленні продовжує грати Національний банк, хоча обсяги його валютних інтервенцій минулого тижня зменшились до 563 млн доларів - найнижчого показника з кінця серпня.

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