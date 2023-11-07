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У инвесторов возрождается надежда на более низкие ставки

Вторник 07 ноября 2023 12:40
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У инвесторов возрождается надежда на более низкие ставки Минувшая неделя стала лучшей для мировых рынков в 2023 году (фото Getty Images)
Александр Мартыненко
Александр Мартыненко
глава департамента корпоративного анализа группы ICU

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Рынки будто устали от падения котировок в течение трех месяцев подряд и прошлая неделя стала для акций лучшей за весь год. Индекс S&P 500 взлетел на 5,9%, а Nasdaq Composite – на 6,6%. Более того, подъем воцарился и на обычно более пессимистических долговых рынках: падали доходности американских казначейских облигаций, снижалась стоимость корпоративных кредитов, а индекс стоимости еврооблигаций развивающихся стран вырос на 2,7% - больше всего с середины июля.

У инвесторов возрождается надежда на более низкие ставки

Главным событием на прошлой неделе для рынков, безусловно, стали результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Что касается размера ставок, то большинство инвесторов никаких сюрпризов не ожидали. Их и не произошло: ставки остались неизменными на уровне 5,25-5,50%, как и прогнозировали рынки. Все же внимание было сосредоточено на выступлении главы ФРС Пауэлла, последовавшего за принятием решения по ставкам. Несмотря на свои традиционные тезисы о необходимости борьбы с инфляцией и осторожности регулятора, в комментариях Пауэлла появились новые интересные замечания, которым очень обрадовались на рынках. Глава ФРС говорил о большей сбалансированности рисков на рынках, об уже достаточно высокой стоимости финансирования экономики из-за высоких ставок и доходности облигаций, а также о том, что прогнозы дальнейшего роста ставок, которые руководство центрального банка последний раз обновило в сентябре, уже понемногу теряют свою актуальность. Рынки расценили эти месседжи как однозначно "голубиные", то есть намекающие на возможное смягчение монетарной политики.

И эти месседжи нашли свое подтверждение в более слабых данных американской занятости за октябрь: рост количества рабочих мест и зарплат еще больше замедлился, а уровень безработицы поднялся еще на десятую процентную точку до 3,9%.

Кроме более "голубиного" главы ФРС, рынки обрадовались еще и уменьшению планов эмиссии облигаций Госказначейства на этот квартал. Дело в том, что высокие объемы выпуска новых облигаций изрядно поспособствовали снижению их стоимости и росту доходностей. А тут еще и ФРС не только не покупает казначейские облигации с рынка, но продолжает поставлять их на рынок со своего баланса. Правда, не похоже, что хорошие настроения на долговых рынках будут продолжаться долго: даже после более чем двух центов до 26-33 центов за доллар.

Диапазон цен для инструментов с разным сроком погашения сузился до 11%. ВВП-варанты подорожали на один цент до более чем 42 центов за доллар условного номинала. Государственное казначейство вынуждено изыскивать средства для финансирования дефицита федерального бюджета, который тоже бьет рекорды и все больше становится головной болью не только для фискальных чиновников, но и для инвесторов. Ведь из-за дефицита бюджета доходности казначейских облигаций могут оставаться высокими еще длительное время и давить на другие сегменты финансовых рынков.

Украинские облигации двигались вместе с положительным глобальным трендом, укрепившись за прошлую неделю более чем на два цента до 26-33 центов за доллар. ВВП-варанты подорожали на один цент до более чем 42 центов за доллар условного номинала. Неопределенность с последующей американской помощью продолжает давить на рынок украинских суверенов. В то же время, на этой неделе начинает работу миссия МВФ для второго пересмотра программы EFF, и позитивные новости с этого фронта могут несколько улучшить настроения инвесторов. Также есть большие шансы на то, что Конгресс все же утвердит пакет помощи Украине в следующие недели.

Также минувшая неделя завершилась укреплением официального курса до 36,17 грн/доллар. Опять же главную роль в этом укреплении продолжает играть Национальный банк, хотя объемы его валютных интервенций на прошлой неделе уменьшились до 563 млн долларов - самого низкого показателя с конца августа.

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