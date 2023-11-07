У инвесторов возрождается надежда на более низкие ставки

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Рынки будто устали от падения котировок в течение трех месяцев подряд и прошлая неделя стала для акций лучшей за весь год. Индекс S&P 500 взлетел на 5,9%, а Nasdaq Composite – на 6,6%. Более того, подъем воцарился и на обычно более пессимистических долговых рынках: падали доходности американских казначейских облигаций, снижалась стоимость корпоративных кредитов, а индекс стоимости еврооблигаций развивающихся стран вырос на 2,7% - больше всего с середины июля.

Главным событием на прошлой неделе для рынков, безусловно, стали результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Что касается размера ставок, то большинство инвесторов никаких сюрпризов не ожидали. Их и не произошло: ставки остались неизменными на уровне 5,25-5,50%, как и прогнозировали рынки. Все же внимание было сосредоточено на выступлении главы ФРС Пауэлла, последовавшего за принятием решения по ставкам. Несмотря на свои традиционные тезисы о необходимости борьбы с инфляцией и осторожности регулятора, в комментариях Пауэлла появились новые интересные замечания, которым очень обрадовались на рынках. Глава ФРС говорил о большей сбалансированности рисков на рынках, об уже достаточно высокой стоимости финансирования экономики из-за высоких ставок и доходности облигаций, а также о том, что прогнозы дальнейшего роста ставок, которые руководство центрального банка последний раз обновило в сентябре, уже понемногу теряют свою актуальность. Рынки расценили эти месседжи как однозначно "голубиные", то есть намекающие на возможное смягчение монетарной политики.

И эти месседжи нашли свое подтверждение в более слабых данных американской занятости за октябрь: рост количества рабочих мест и зарплат еще больше замедлился, а уровень безработицы поднялся еще на десятую процентную точку до 3,9%.

Кроме более "голубиного" главы ФРС, рынки обрадовались еще и уменьшению планов эмиссии облигаций Госказначейства на этот квартал. Дело в том, что высокие объемы выпуска новых облигаций изрядно поспособствовали снижению их стоимости и росту доходностей. А тут еще и ФРС не только не покупает казначейские облигации с рынка, но продолжает поставлять их на рынок со своего баланса. Правда, не похоже, что хорошие настроения на долговых рынках будут продолжаться долго: даже после более чем двух центов до 26-33 центов за доллар.

Диапазон цен для инструментов с разным сроком погашения сузился до 11%. ВВП-варанты подорожали на один цент до более чем 42 центов за доллар условного номинала. Государственное казначейство вынуждено изыскивать средства для финансирования дефицита федерального бюджета, который тоже бьет рекорды и все больше становится головной болью не только для фискальных чиновников, но и для инвесторов. Ведь из-за дефицита бюджета доходности казначейских облигаций могут оставаться высокими еще длительное время и давить на другие сегменты финансовых рынков.

Украинские облигации двигались вместе с положительным глобальным трендом, укрепившись за прошлую неделю более чем на два цента до 26-33 центов за доллар. ВВП-варанты подорожали на один цент до более чем 42 центов за доллар условного номинала. Неопределенность с последующей американской помощью продолжает давить на рынок украинских суверенов. В то же время, на этой неделе начинает работу миссия МВФ для второго пересмотра программы EFF, и позитивные новости с этого фронта могут несколько улучшить настроения инвесторов. Также есть большие шансы на то, что Конгресс все же утвердит пакет помощи Украине в следующие недели.

Также минувшая неделя завершилась укреплением официального курса до 36,17 грн/доллар. Опять же главную роль в этом укреплении продолжает играть Национальный банк, хотя объемы его валютных интервенций на прошлой неделе уменьшились до 563 млн долларов - самого низкого показателя с конца августа.