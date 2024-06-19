Інвестори в "зелену" енергетику України не отримали 40% зароблених грошей

Рівень заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики України складає понад 40% за 2022 рік, а в поточному році вже досягає 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію держпідприємства "Гарантований покупець".

Так, повідомляється, що рівень розрахунків Гарпоку перед виробниками зеленої енергії становить: за 2024 рік - 62,54%, за 2023 рік - 89,16%, за 2022 рік - 59,8%.

Найнижчий рівень розрахунків - за травень 2022 р. (25,1%), березень 2022 р. (29,3%) та червень 2022 р. (34%).

Раніше повідомлялося, що Українська вітроенергетична асоціація закликає уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок - ДП "Гарантований покупець", ПУПи, ОСРи, "Укренерго" та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.