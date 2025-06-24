Інвестори в "зелену" енергетику очікують від НКРЕКП вирішення проблеми небалансів, - Верещинська

"Це сприймається насправді як тиск на виробників, коли ми з усім відкритою душою намагаємося вирішити цю проблему, але з іншого боку на нас тисне регулятор. Аби ми сплатили це по формулі, щодо якої в нас зараз триває дискусія", - сказала Верещинська.

За її словами, виробники електроенергії з ВДЕ отримали великі рахунки за небаланси від “Гарантованого покупця”, які вони вважають незаконними і це підкріплено судовим рішенням.

Водночас Верещинська зазначає, що інвестори вимушено звертаються до судів, щоб оскаржувати надмірно нараховані платежі за небаланси.

"Багато з наших учасників також судяться, і оскаржують це рішення НКРЕКП. Але при цьому всі дуже сподіваються не те, що ми ще знайдемо можливість для адекватної дискусії про те, як можна вирішити цю ситуацію більш цивілізовано, аби не йти в суди", - додала вона.

Верещинська підкреслила, що виробники готові до компромісу, їм підходить будь-яка узгоджена формула розрахунку небалансів.

Раніше повідомлялося, інвестори у відновлювану енергетику звернулись до НКРЕКП із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.

Вони вказують, що це є основною проблемою значних боргів за вироблену у 2022 році електроенергію, оскільки рівень розрахунку складає лише 63,9%.