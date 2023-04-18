Інвестори замисляться над тим, чи варто інвестувати та купувати активи в Україні, - Норт

Він нагадав, що справа з відчуження акцій, ініційована чотирма офшорними компаніями, розпочалася ще у 2005 році і була завершена у 2015 у Верховному суді. Через шість років її поновили, оскільки суд дозволив повторно розглядати питання.

"Ми впевнені, що угода про купівлю акцій є дійсною: у нас є вся документація, яка підтверджує, що транзакція була проведена законно і справедливо. Тому ми сподіваємося, що Верховний суд винесе остаточне рішення на користь Ferrexpo, і у цій справі вдруге буде поставлено остаточну крапку", - заявив Норт.

Він також зазначив, що не знає, хто є кінцевим бенефіціаром чотирьох офшорів і хто може стояти за поновленням процесу. Однак переконаний, якщо ця справа не буде вирішена на користь Ferrexpo, це слугуватиме негативним сигналом потенційним інвесторам.

"Якщо суд ухвалить інше рішення, це означатиме, що інвестори не матимуть гарантій щодо інвестицій в Україну. Інвестори замисляться над тим, чи варто інвестувати та купувати тут активи. Це було б прикро, бо я вважаю Україну фантастичним місцем для ведення бізнесу", - прокоментував топ-менеджер Ferrexpo.

Також він зазначив, що за подіями в Україні стежать найбільші світові інвестори, які є акціонерами Ferrexpo та очолюють фонд відновлення, який розробляється разом з McKinsey.

"За останній тиждень ми спілкувалися з більшістю з десяти наших найбільших інвесторів, пояснювали ситуацію з війною, а також те, як нам вдається продовжувати вести бізнес, який підтримує економіку України. Детально розповідаємо про нашу гуманітарну підтримку. Інший напрямок, про який я постійно спілкуюся з різними зацікавленими сторонами - відбудова та відновлення України. Бо інвестиційний фонд BlackRock є не лише значним інвестором у Ferrexpo, вони також очолюють фонд відновлення, який розробляється разом з McKinsey", - резюмував Норт.