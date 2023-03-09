Інвестори закликали НКРЕКП не приймати дискримінаційних рішень до "зеленої" енергетики

"Цей проект постанови є виключно ініціативою Регулятора та не є результатом спільних напрацювань за результатами робочих зустрічей, які проходили в лютому цього року. Окрім того, даний проєкт постанови складається з пропозицій, які позбавляють "Гарантованого покупця" коштів для розрахунків з ВДЕ за небаланси", - заявляють в УВЕА.

На думку інвесторів, це призведе до накопичення заборгованості та збитковості Гарпоку через неможливість оплатити енергію куплену у підприємств ВДЕ за зеленим тарифом і, яку він не зміг продати на всіх сегментах ринку.

"Асоціації ВДЕ пропонують Комісії встановити нову формулу розрахунку небалансів, яка відповідатиме рішенню суду та закону, а саме: ВДЕ компенсують Гарпоку небаланс електроенергії, який був ними завданий внаслідок помилки прогнозування після сальдування", - заявляють в УВЕА.

Галузь готова оплачувати саме той небаланс (виробничий), який понесла балансуюча група Гарпоку внаслідок такої компенсації, що справедливо та логічно. А торговельний небаланс ДП запропоновано компенсувати послугою з розвитку ВДЕ.

"У разі прийняття цієї пропозиції всі вимоги Закону та висновки суду будуть дотримані. У разі затвердження пропозиції НКРЕКП без урахувань позиції сектору ВДЕ це призведе до нових проблем, не вирішивши проблему з розрахунком небалансів ВДЕ", - кажуть в УВЕА.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу НКРЕКП щодо обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією.

На думку Української вітроенергетичної асоціації, НКРЕКП має забезпечити підприємствам зеленої енергетики оплату збитків, понесених через встановлення протиправної формули розрахунку небалансів, яка діяла майже 2 роки.

Раніше повідомлялося, що рівень недоплати перед підприємствами зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%.