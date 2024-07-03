Інвестори закликали енергоспівтовариство долучитись до вирішення кризи неплатежів за "зелену" енергію

Як зазначають в асоціації, виробники з ВДЕ ще раз підкреслили, що без виплати заборгованості, яка становить 17 млрд грн, гарантування механізму страхування проєктів та стимулювання міжнародних інвесторів вкладатись в українську економіку, розвиток нових генеруючих потужностей є під загрозою.



УВЕА вказує, що проблему заборгованості на ринку можна вирішити через забезпечення можливості надавати поворотну фінансову допомогу компаніям з боку держави, зокрема у вигляді держоблігацій.

Водночас, за розрахунками експертів, ДП НАЕК "Енергоатом" здатний погасити потенційну заборгованість за держоблігаціями до кінця 2025 року завдяки зменшенню навантаження по ПСО для населення вже після 1 червня поточного року.

Також учасники ринку нагадали про потребу своєчасного перегляду тарифу на передачу НЕК "Укренерго" для того, щоб уникнути накопичення нових боргів в частині оплати послуги зі збільшення частки ВДЕ, а також мати можливість погасити наявні борги.

"Хочемо відзначити, що НКРЕКП ініціювало процес перегляду тарифу на передачу на початку червня 2024 року, в той же час, станом на кінець місяця, жодного рішення з цього питання поки прийнято не було", - зазначають в асоціації.

При цьому, виробники з ВДЕ звернули увагу на необхідність збереження існуючого механізму підтримки виробництва електроенергії з ВДЕ, а саме наявність в тарифі на послугу з передачі електричної енергії ОСП спеціальних обов’язків щодо збільшення частки виробництва електричної енергії з ВДЕ.

Нагадаємо, 20 червня, після чергового обстрілу енергоінфраструктури росіянами, президент Володимир Зеленський провів Ставку, за рішенням якої доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлювальної енергетики і розподіленої генерації на рівні держави.

Борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у підприємства відновлюваної енергетики складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК "Укренерго".