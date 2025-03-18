Інвестори втрачають довіру до держави через боргові проблеми, - експерт

Вона нагадала, що минулого року Україна залучила через механізм зелених аукціонів інвестиції лише на міні ГЕС потужністю менше 1 МВт, що в Міністерстві енергетики називали позитивом.

"На жаль, вже цього року немає великого ажіотажу на такий механізм підтримки, що вказує на більш системні проблеми для інвесторів", - повідомляє Орлова.

За її словами, серед причин відсутності зацікавленості інвесторів є заборгованість перед виробниками з ВДЕ за "зеленим" тарифом, понад 20 млрд грн. Також, досі не працюють механізми страхування від військових ризиків.

"Окремо можна зазначити, що найбільшою проблемою для потенційних інвесторів у сектор ВДЕ в Україні й надалі лишається високий рівень недовіри до державних інструментів підтримки", - додає аналітикиня.

Вона зазначає, що сюди можна віднести й боргову кризу, і нестабільність регуляторного середовища, і в цілому загальну політичні обставини.

"В такому випадку слід було б розглянути додаткові механізми стимулу для "зелених" інвесторів, в яких роль держави була б меншою", - сказала Орлова.

Раніше представники інвесторів повідомляли, що в Україні йде підготовка до створення фонду, який будуть фінансувати міжнародні фінансові організації, щоб стимулювати будівництво підприємств відновлюваної енергетики.

Передбачається, що Фонд створюватиметься за участі міжнародних донорів для того, щоб інвестори в нові підприємства зеленої енергетики мали можливість отримувати гарантований рівень доходу на довгостроковий період і це страхувало їх від коливань ціни електроенергії на ринку.