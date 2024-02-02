Інвестори ПрАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція" заявляють про тиск на суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення інвесторів.

Як відомо, на початку 2000-х підприємство стало банкрутом, проте за 5 гектарів землі, які розташовані фактично в столиці, акціонерам доводиться судитися вже понад 10 років.

Як розповідають підписанти відкритого листа, через тиск на суддів з боку адвоката Віталія Титича, судді призначили керуючим санацією обвинуваченого в корупції під час управління чужим майном Анатолія В’язовченка.

За словами інвестора підприємства Олега Завертайла, саме адвокат Титич, який представляє інтереси розшукуваного за обвинуваченням у кримінальному злочині колишнього директора "Теплозвукоізоляції" Юрія Цибулі та його бізнес-партнера громадянина Швеції - Хадестама, наполягав на призначенні Анатолія В’язовченка.

Титич - колишній координатор Громадської ради доброчесності (ГРД), а зараз до Ради входить Роман Маселко - адвокат в який декларував спільне з Віталієм Титичем майно.

"Під час неформального спілкування судді прямо говорять, що на них тиснуть, зокрема і Роман Маселко.

У підсумку оскарження рішення, яким звільнили арбітражного керуючого Євгена Лахненка і призначили обвинуваченого в хабарі 10 000 доларів В’язовченка, затягується, бо судді беруть самовідводи, адже Титич оцінював їх", - додає ще один підписант листа - член наглядової ради ПрАТ "Білицький завод "Теплозвукоізоляція" Ірина Арутюнова.

Судді Північного апеляційного господарського суду Кравчук Г.А. та Козир Т.П. взяли самовідвід у апеляції, поданій Арбітражним керуючим Володимиром Лозовським.

Водночас рішення про відсторонення Євгена Лахненка та призначення Анатолія В’язовченко приймав суддя Сергій Наріжний, відносно якого ГРД, за підписом особисто Віталія Титича, тричі готувала висновки про невідповідність.

Останній висновок стосовно Сергія Наріжного був прийнятий ГРД 22.11.2023, тобто в період прийняття рішення по справі за участю Віталія Титича, що на думку авторів відкритого листа, має явні ознаки конфлікту інтересів.

Водночас автори листа стверджують, що до них надходять пропозиції від людей, що спілкуються з Титичем: "заплатити 100 000 доларів за припинення судової тяганини".