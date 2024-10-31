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Інвестори "Київміськбуду" вийшли на мітинг під КМДА: вимагають докапіталізувати компанію

Фото: інвестори "Київміськбуду" вийшли на мітинг під КМДА: вимагають докапіталізувати компанію
Автор: Олександр Мороз

Інвестори "Київміськбуду" вимагають від Київради докапіталізувати компанію та добудувати житло, якого чекають близько 40 тисяч сімей. З такою вимогою представники інвесторів вийшли сьогодні на мітинг біля Київської мерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представників інвесторів у сюжеті "1+1".

"Інвестори вимагають докапіталізації будівельної компанії, акції якої на більш ніж 80% належать саме місту. Згідно з фінансовим аудитом, щоб поновити будівництво 22 заморожених комплексів, Київрада має запланувати понад 2 млрд грн в бюджет наступного року", - йдеться в сюжеті.

Компанія "Київміськбуд" - найбільший девелопер країни - припинила будівництво житла з початку широкомасштабного вторгнення росії через відсутність грошей. Заручниками ситуації стали близько 40 тисяч інвесторів. Серед них, зокрема, декілька тисяч родин військових, повідомляє видання.

Раніше інвестори "Київміськбуду" вже виходили на мітинг, під час якого намагалися привернути увагу до своєї проблеми перекриттям вулиці Хрещатик.

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КМДАКиївміськбуд