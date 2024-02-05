Інвестори не бачать доцільності вкладатися в децентралізовану енергетику України, - експерт

"Щоб інвестор прийшов і почав будувати, генерація має бути економічно збалансованою, заробляти кошти за свою роботу в енергосистемі. Поки що вона не будується", - сказав Зайченко.

За його словами, основна причина - потрібна генерація не будується, оскільки в інвесторів немає розуміння, як вона зароблятиме.

"Ніхто не бачить економіки цієї нової генерації. Хоча потреба в ній є, потреба навіть перезріла і потрібно розвивати цю децентралізовану генерацію для того, щоб забезпечити стійкість та гнучкість нашої енергосистеми", - зазначив Зайченко.

Він додав, що енергосистема України наразі досить негнучка. Саме децентралізована генерація може надати послугу забезпечення гнучкості енергосистеми.

"При поточних цінах на енергоресурси та електроенергію зменшення потужності призводить до зниження коефіцієнта економічної ефективності цієї генерації або продовження строку окупності таких проектів", - додав він.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявляли, що Україна має максимально сприяти залученню інвестицій в будівництво розподіленої енергетики, щоб підвищити свою енергетичну безпеку.