Инвесторам в электросети необходимы прозрачные условия работы, - Чоу

Инвесторам в украинскую систему распределения электроэнергии необходимы прозрачные условия работы.

Об этом заявил главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу.

"Необходимо получить полное возмещение издержек, а также возмещение стоимости денег и обоснованный доход на капитал, иначе инвестиции не помогут", - заявил Чоу.

Комментируя особенности внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования, Чоу отметил, что государство через нормативные документы должно создать комфортные условия для граждан, оказывая помощь социально-незащищенным слоям населения через субсидии.

Вместе с тем они не должны распространяться на промышленность, отмечает эксперт.

"Законодательное регулирование не должно быть использовано для субсидирования энергонеэффективной и не модернизированной стальной или химической промышленности", - отметил Чоу.

Также международный эксперт выразил обеспокоенность тем, что тема стимулирующего образования и условий его внедрения не первый год обсуждается в Украине, но так и не получила практической реализации.

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели.

По мнению ЕВА, при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирование, а именно - избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала - WACC.

По мнению "Ernеst&Young", ставка WACC также является экономически целесообразной и делает облэнерго привлекательным и понятным для любого инвестора, что важно для Фонда Госимущества, который ждет RAB-тариф для запуска приватизации государственных облэнерго.

Ранее сообщалось, что Минэнерго призывает Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка.