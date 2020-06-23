ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Инвесторам в электросети необходимы прозрачные условия работы, - Чоу

Новости » Энергетика     23.06.2020 - 17:43
Инвесторам в электросети необходимы прозрачные условия работы, - Чоу
Фото: "зеленая" энергия (pixabay)

Международный эксперт выразил обеспокоенность тем, что тема стимулирующего тарифа так и не получила практической реализации в Украине

Инвесторам в украинскую систему распределения электроэнергии необходимы прозрачные условия работы.

Об этом заявил главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу.

"Необходимо получить полное возмещение издержек, а также возмещение стоимости денег и обоснованный доход на капитал, иначе инвестиции не помогут", - заявил Чоу.

Комментируя особенности внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования, Чоу отметил, что государство через нормативные документы должно создать комфортные условия для граждан, оказывая помощь социально-незащищенным слоям населения через субсидии.

Вместе с тем они не должны распространяться на промышленность, отмечает эксперт.

"Законодательное регулирование не должно быть использовано для субсидирования энергонеэффективной и не модернизированной стальной или химической промышленности", - отметил Чоу.

Также международный эксперт выразил обеспокоенность тем, что тема стимулирующего образования и условий его внедрения не первый год обсуждается в Украине, но так и не получила практической реализации.

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели.

По мнению ЕВА, при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB регулирование, а именно - избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала - WACC.

По мнению "Ernеst&Young", ставка WACC также является экономически целесообразной и делает облэнерго привлекательным и понятным для любого инвестора, что важно для Фонда Госимущества, который ждет RAB-тариф для запуска приватизации государственных облэнерго.

Ранее сообщалось, что Минэнерго призывает Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины инвестициизеленый тариф
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь