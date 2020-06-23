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Інвесторам в електромережі необхідні прозорі умови роботи, - Чоу

Новини » Енергетика     23.06.2020 - 17:43
Інвесторам в електромережі необхідні прозорі умови роботи, - Чоу
Фото: "зелена" енергія (pixabay)

Міжнародний експерт висловив стурбованість тим, що тема стимулюючого тарифу так і не отримала практичної реалізації в Україні

Інвесторам в українську систему розподілу електроенергії необхідні прозорі умови роботи.

Про це заявив головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Едвард Чоу.

"Необхідно отримати повне відшкодування витрат, а також відшкодування вартості грошей і обгрунтований дохід на капітал, інакше інвестиції не допоможуть", - заявив Чоу.

Коментуючи особливості впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення, Чоу зазначив, що держава через нормативні документи має створити комфортні умови для громадян, надаючи допомогу соціально-незахищеним верствам населення через субсидії.

Разом з тим вони не повинні поширюватися на промисловість, зазначає експерт.

"Законодавче регулювання не повинно бути використано для субсидування енергонеефективної і не модернізованої сталевої або хімічної промисловості", - зазначив Чоу.

Також міжнародний експерт висловив стурбованість тим, що тема стимулюючого освіти і умов його впровадження не перший рік обговорюється в Україні, але так і не отримала практичної реалізації.

Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю.

На думку ЕВА, при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме - уникнути поділу бази активів на нову і стару і впровадити єдину ставку, рівну середньозваженої вартості капіталу - WACC.

На думку "Ernеst & Young", ставка WACC також є економічно доцільною і робить обленерго привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора, що важливо для Фонду Держмайна, який чекає RAB-тариф для запуску приватизації державних обленерго.

Раніше повідомлялося, що Міненерго закликає Регулятора при впровадженні RAB-тарифу спиратися на рекомендації учасників ринку.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Інвестиціїзеленый тариф
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