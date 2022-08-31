Инвесторам надо дать возможность достроить "зеленые" электростанции, - "Гарпок"

"На мой взгляд, продолжение строительства ВЭС под "зеленый" тариф - хорошая идея, потому что мы действительно потеряли, надеюсь, что временно, большое количество ВЭС на юге, и эту мощность все равно нужно компенсировать", - заявил Пилипенко.

По его словам, если инвесторы готовы достроить ветровые электростанции станции в западных регионах Украины, то стоит предоставить такую возможность.

При этом он отметил, что цена электроэнергии на построенных ветровых электростанциях будет близким к рыночным ценам на электроэнергии в Украине.

"Мы понимаем, что тариф для ветра не такой высокий, он сейчас чуть выше цены РДН, то почему бы не дать инвестировать на таких условно льготных условиях?"- отметил директор "Гарпоку".

Вместе с этим он рассказал, что недавно на встрече с инвесторами в «зеленую» энергетику представители энергетических государственных ведомств озвучивали идею приостановить действие зеленого тарифа на время войны, однако из-за критики инвесторов от этой идеи отказались.

"Производители ВИЭ негативно восприняли такую инициативу, и, насколько мне известно, больше эта тема не поднималась", - уточнил Пилипенко.

Напомним, Министерство энергетики разработало законопроект, которым предлагается продлить срок выдачи зеленого тарифа на 2 года - до конца 2024 года, чтобы инвесторы могли завершить свои проекты зеленой энергетики, которые были заморожены сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, продление возможности получить "зеленый тариф" позволит иностранным инвесторам достроить проекты ветровой энергетики общей мощностью не менее 800 МВт.