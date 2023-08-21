Інвестор "Укрнафтобуріння" звернувся до посольства США через дії НАБУ і САП

В документі йдеться про те, що затягування слідчого процесу може свідчити про спробу НАБУ покрити рейдерів, до складу яких нібито входять представники державних органів влади, в тому числі Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється у листі, акціонерами та виконавчим органом ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" на початку червня 2023 були зроблені звернення з повідомленням про злочин до Національного антикорупційного бюро України, як органу, який зберігає за собою статус дійсно незалежного та провідного державного органу в сфері боротьби із корупцією.

Натомість, кримінальне провадження за цим зверненням було відкрито тільки за 17 діб після звернення - 8 червня і лише після того, як слідчим суддею Вищого антикорупційного суду було визнано бездіяльність детективів НАБУ протиправною та зобов’язано внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пізніше JKX UKRAЇNE просив директора НАБУ та керівника САП перевірити матеріали кримінального провадження, яке використовувалось для захоплення ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

На думку компанії, матеріали цього провадження могли б дуже допомогти у розслідуванні кримінального провадження, котре було відкрито НАБУ на виконання рішення судді Вищого антикорупційного суду. 11 серпня прокурором САП було змінено підслідність у кримінальному провадженні №52023000000000247 та дорученого його подальше здійснення слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

"Тобто прокурором САП слідчим територіального підрозділу ДБР було доручено здійснення досудового розслідування злочинів, вчинених службовими особами центрального апарату цього ж органу – їхніми безпосередніми керівниками. На яку справедливість, на яке об’єктивне та неупереджене розслідування та захист інвестицій після цього можна розраховувати. Це усе одно, аби Міжнародний кримінальний суд доручив російським слідчим здійснювати розслідування вчинених окупантами на території України військових злочинів", - наголошують у зверненні представники JKX UKRAЇNE B.V.

Більше того, детектив відправив відкрите 8 червня кримінальне провадження до ДБР з усього лише 15 аркушами матеріалів.

У своєму відкритому листі JKX UKRAЇNE B.V. нагадали, що в липні цього року, вже під час зустрічі директора НАБУ Семена Кривоноса із Надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджитою Брінк остання зазначила, що для майбутнього відновлення країни важливою є боротьба з корупцією.

"За таких обставин JKX UKRAЇNE вирішило, крім іншого, привернути увагу також міжнародних інституцій та партнерів України, що були ініціаторами реформи та побудови вертикалі антикорупційних органів в Україні, до питання вже відчутної деградації створеної за їх допомоги окремої правоохоронної системи", - йде мова в листі компанії.

JKX UKRAЇNE просить міжнародних партнерів України звернутися до керівників антикорупційних відомств з пропозиціями щодо організації належного розслідування усіх злочинів, вчинених вищим керівництвом держави. У тому числі проти власності іноземних інвесторів, та недопущення умисного саботування розслідування усіх зловживань, від кого б вони не виходили.

"ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" є одним із найбільших платників податків у державі серед приватних компаній. Станом на 24 травня 2023 року загальна сума сплачених ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" податків до бюджету тільки впродовж воєнних 2022 та 2023 років становить 8,1 млрд грн. ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" не мало податкового боргу, натомість добровільно здійснило переплату практично за усіма основними видами податків", - наголосили у компанії.