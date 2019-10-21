"Инвестохиллз Веста" достигла соглашения об урегулировании задолженности "дочки" CNBM "Восход Солар"

ООО "Финансовая компания "ИнвестохИллз Веста" достигла соглашения об урегулировании долга ООО "Восход Солар" путем уступки права требования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Финансовой компании "ИнвестохИллз Веста".

"История, которая дошла до публичных обвинений со стороны "Восход Солар" в адрес Финансовой компании "Инвестохиллз Веста" в противозаконных действиях в виде рейдерского захвата, благополучно завершена. В процессе переговоров с Финансовой компанией "Инвестохиллз Веста" были урегулированы все ранее заявленные сторонами претензии", - сказано в сообщении компании.

В 2012 году ООО "Восход Солар" получило от "Актив-Банка" кредит на 10 млн долларов. И заемщик, и кредитор на тот момент входили в орбиту влияния Андрея и Сергея Клюевых. В сентябре 2014 года Национальный банк Украины признал "Актив-Банк" неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию.

Впоследствии Фондом гарантирования вкладов было обнаружено, что солнечные электростанции, принадлежащие "Восход Солар" и находятся в залоге у "Актив-Банка" в качестве обеспечения по предоставленным кредитным финансированиям, были переданы братьями Клюевыми китайской государственной корпорации CNBM International Corporation.

ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" в декабре 2018 года на открытом аукционе приобрела у Фонда гарантирования вкладов физических лиц право требования по пулу проблемных кредитов ликвидированного вследствие неплатежеспособности "Актив-Банка", среди которых оказались финансовые обязательства ООО "Восход Солар" перед банком, обеспеченные закладными.

Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" привлекает средства российских и зарубежных инвесторов, и является крупнейшим оператором украинского рынка урегулирование проблемной задолженности путем выкупа на прозрачных аукционах ФГВФЛ права требования по кредитной задолженности перед банками-банкротами, а также путем урегулирования проблемной задолженности перед финансовыми и банковскими учреждениями в корпоративном и розничном сегментах. Среди партнеров ФК "Инвестохиллз Веста" по урегулированию проблемной задолженности крупнейшие международные финансовые учреждения "Райффайзен Банк Аваль", ОТР, Альфа Банк, Укрсиббанк и многие другие.

Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" входит в основанную в 2009 году инвестиционную группу Инвестохиллз, специализирующуюся на операциях в рамках специальных ситуаций и с проблемными активами, а численность в ее структурах профильных специалистов по вопросам коллекшена, судебного и внесудебного урегулирования долгов превышает 400 человек. Группа успешно отстаивает свои права в судах по взысканию проблемной задолженности на основе международных стандартов бизнес-этики и требований законодательства, добиваясь высокой эффективности в сфере погашения выкупленных ею или урегулированных иным способом долговых обязательств.