"Инвестохиллс Веста" начинает взыскание задолженности "Сентравис Продакшн Юкрейн" на 160 млн грн

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Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" начинает реализацию предусмотренных законодательством процедур по взысканию или иному урегулированию проблемной задолженности компании "Сентравис Продакшн Юкрейн" перед АО "ВТБ Банк (Украина)".

Об этом "Инвестохиллс Веста" сообщила на своем официальном сайте.

Взыскание будет осуществляться в интересах фонда инвестиций в проблемные активы "Инвестохиллс Хелиантус", в который иностранные институциональные инвесторы - фонды из ЕС и США, специализирующихся на инвестициях в проблемные активы, - вложили $ 100 млн для осуществления операций на украинском рынке проблемной кредитной задолженности.

Размер задолженности компании "Сентравис Продакшн Юкрейн" составляет более 160 млн грн, в качестве обеспечения связанная компания ООО "ПКП ЮВИС" передала в ипотеку административный комплекс. Указанные компании наряду с ООО "Сентравис Сейлс Юкрейн" входят в состав холдинга Centravis, а их учредителями являются компании, зарегистрированные на Кипре.

19 августа 2020 года по итогам открытого аукциона, организованного Фондом гарантирования вкладов физических лиц по продаже пула проблемных активов ряда банковских учреждений, признанных неплатежеспособными, ФК "Инвестохиллс Веста" обрела статус "новый кредитор" на основании Договора о приобретении права требования, подписанного с АО "ВТБ Банк (Украина).

Согласно требованиям действующего законодательства компании "Сентравис Продакшн Юкрейн" направлено официальное уведомление о смене кредитора.

"Несмотря на успешную коммерческую деятельность холдинга Centravis в международных масштабах, его производственное подразделение "Сентравис Продакшн Юкрейн" прекратило обслуживание своей кредитной задолженности перед АО "ВТБ Банк (Украина)" после признания финансового учреждения Национальным банком Украины неплатежеспособным в конце 2018 года и передачи банка на временное администрирование Фонду гарантирования вкладов физлиц", - сообщили в ФК "Инвестохиллс Веста" об истории возникновения проблемной задолженности.

По сведениям с официального сайта Centravis, 70% ее продукции поставляется на рынки стран СНГ и ЕС, холдинг входит в глобальный ТОП-10 продавцов бесшовных труб из нержавеющей стали. Ранее одним из акционеров компании был Европейский банк реконструкции и развития, но покинул состав ее совладельцев.

"Сентравис Продакшн Юкрейн" предприняла ряд сомнительных манипуляций, направленных на избежание выполнения законных требований кредитора по погашению задолженности. Посредством судебных исков были предприняты попытки снизить привлекательность актива для участников торгов по покупке права требования у ФГВФЛ, предпринята противозаконная попытка вывода из ипотеки имущества связанной компании-поручителя, осуществлялись попытки заблокировать торги ФГВФЛ по продаже данного проблемного долга, а также оспорить результаты аукциона в судах.

Помимо этого, ранее сообщалось, что менеджмент "Сентравис Продакшн Юкрейн" долгое время игнорировал требования ФГВФЛ по погашению проблемной задолженности перед АО "ВТБ Банк (Украина)".

"Действия должника и его консультантов со всей очевидностью свидетельствовали о реализации схемы, конечной целью которой мог стать выкуп проблемной задолженности за символическую сумму близкими компании-должнику структурами, что нанесло бы значительный ущерб кредитору и государству в лице ФГВФЛ. Реализация данной схемы была остановлена судами: они отказали в удовлетворении исков, препятствующих переходу права требования задолженности "Сентравис Продакшн Юкрейн" от АО "ВТБ Банк" к ФК "Инвестохиллс Веста". Помимо этого, суды остановили попытки топ-менеджмента "Сентравис Продакшн Юкрейн" и близких ей компаний вывести залоговое имущество", - сообщила ФК "Инвестохиллс Веста".

В "Инвестохилс Веста" также отмечают, что действия компании-должника и ее консультантов по противодействию кредиторам могут быть расценены правоохранительными органами как мошенничество.

Напомним, финансовая группа Investohills - крупнейший оператор украинского долгового рынка, специализирующийся на урегулировании проблемной кредитной задолженности и операциях с проблемными активами в корпоративном и розничном сегментах.

"Инвестохиллс" работает на рынке проблемных активов с 2010 года. В 2011 группа совершила первую в Украине сделку по покупке портфеля проблемных ипотек у Укрсиббанка номиналом $ 650 млн. По итогам 2019 года группа "Инвестохиллс" выкупила более 50% проблемной задолженности на аукционах ФГВФЛ, в том числе, осуществила крупнейшую сделку за всю историю торгов ФГВФЛ, приобретя проблемный портфель банков "Финансы и кредит" и "Дельта Банк" почти за 1 млрд грн.

Портфель активов группы Investohills превышает 65 млрд грн, а численность в ее структурах профильных специалистов по вопросам коллекшена, судебного и внесудебного урегулирования долгов превышает 400 человек.