"Інвестохіллс Веста" починає стягнення заборгованості "Сентравіс Продакшн Юкрейн" на 160 млн грн

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Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" розпочинає реалізацію передбачених законодавством процедур стягнення або іншого врегулювання проблемної заборгованості компанії "Сентравіс Продакшн Юкрейн" перед АТ "ВТБ Банк (Україна)".

Про це "Інвестохіллс Веста" повідомила на своєму офіційному сайті.

Стягнення буде здійснюватися в інтересах фонду інвестицій в проблемні активи "Інвестохіллс Хеліантус", до якого іноземні інституційні інвестори - фонди з ЄС і США, що спеціалізуються на інвестиціях в проблемні активи, - вклали $ 100 млн для здійснення операцій на українському ринку проблемної кредитної заборгованості.

Розмір заборгованості компанії "Сентравіс Продакшн Юкрейн" складає понад 160 млн грн, в якості забезпечення пов'язана компанія ТОВ "ПКП ЮВІС" передала в іпотеку адміністративний комплекс. Зазначені компанії поряд з ТОВ "Сентравіс Сейлс Юкрейн" входять до складу холдингу Centravis, а їх засновниками є компанії, зареєстровані на Кіпрі.

19 серпня 2020 року за підсумками відкритого аукціону, організованого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з продажу пулу проблемних активів низки банківських установ, що визнані неплатоспроможними, ФК "Інвестохіллс Веста" отримала статус "новий кредитор" на підставі Договору про придбання права вимоги, укладеного з АТ "ВТБ Банк (Україна).

Згідно з вимогами чинного законодавства компанії "Сентравіс Продакшн Юкрейн" направлено офіційне повідомлення про зміну кредитора.

"Попри успішну комерційну діяльність холдингу Centravis в міжнародних масштабах, його виробничий підрозділ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" припинило обслуговування кредитної заборгованості перед АТ "ВТБ Банк (Україна)" після визнання фінансової установи Національним банком України неплатоспроможним в кінці 2018 року і передачі банку на тимчасове адміністрування Фонду гарантування вкладів фізосіб", - повідомили у ФК "Інвестохіллс Веста" про історію виникнення проблемної заборгованості

За інформацією з офіційного сайту Centravis, 70% її продукції поставляється на ринки країн СНД та ЄС, холдинг входить в глобальний ТОП-10 продавців безшовних труб з нержавіючої сталі. Раніше одним з акціонерів компанії був Європейський банк реконструкції і розвитку, але покинув її складу співвласників.

"Сентравіс Продакшн Юкрейн" зробила низку сумнівних маніпуляцій, спрямованих на уникнення виконання законних вимог кредитора щодо погашення заборгованості. За допомогою судових позовів були зроблені спроби знизити привабливість активу для учасників торгів з купівлі права вимоги у ФГВФО, зроблена протизаконна спроба виведення з іпотеки майна пов'язаної компанії-поручителя, здійснювалися спроби заблокувати торги ФГВФО з продажу даного проблемного боргу, а також оскаржити результати аукціону в судах.

Крім цього, раніше повідомлялося, що менеджмент "Сентравіс Продакшн Юкрейн" тривалий час ігнорував вимоги ФГВФО щодо погашення проблемної заборгованості перед АТ "ВТБ Банк (Україна)".

"Дії боржника та його консультантів з усією очевидністю свідчив про реалізацію схеми, кінцевою метою якої міг стати викуп проблемної заборгованості за символічну суму близькими компанії-боржника структурами, що завдало б суттєвої шкоди кредитору і державі в особі ФГВФО. Реалізація даної схеми була зупинена судами: вони відмовили у задоволенні позовів, що перешкоджають переходу права вимоги заборгованості "Сентравіс Продакшн Юкрейн" від АТ "ВТБ Банк" до ФК "Інвестохіллс Веста". Крім цього, суди зупинили спроби топ-менеджменту "Сентравіс Продакшн Юкрейн" та близьких їй компаній вивести заставне майно", - повідомила ФК "Інвестохіллс Веста".

В "Інвестохіллс Веста" також зазначають, що дії компанії-боржника та її консультантів з протидії кредиторам можуть бути розцінені правоохоронними органами як шахрайство.

Нагадаємо, фінансова група Investohills - найбільший оператор українського боргового ринку, що спеціалізується на врегулювання проблемної кредитної заборгованості та операціях з проблемними активами в корпоративному і роздрібному сегментах.

"Інвестохіллс" працює на ринку проблемних активів з 2010 року. У 2011 група здійснила першу в Україні операцію з купівлі портфеля проблемних іпотек в Укрсиббанку номіналом $ 650 млн. За підсумками 2019 року група "Інвестохіллс " викупила понад 50% проблемної заборгованості на аукціонах ФГВФО, в тому числі здійснила найбільшу операцію за всю історію торгів ФГВФО, придбавши проблемний портфель банків "Фінанси і кредит" і "Дельта Банк" майже за 1 млрд грн.

Портфель активів групи Investohills перевищує 65 млрд грн, а чисельність в її структурах профільних фахівців з питань коллекшену, судового та позасудового врегулювання боргів перевищує 400 осіб.