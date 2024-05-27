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Інвестиційний фонд під управлінням британського акціонера COMINBANK отримав нагороду

Понеділок 27 травня 2024 16:40 promo
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Українська команда АТ «КОМІНБАНК» (COMINBANK) привітала акціонера банку Стефана Пола Пінтера з визначним професійним досягненням: хедж-фонд GML Capital LLP (Growth Credit Fund IC) під управлінням пана Пінтера виборов номінацію «Найкращий фонд року» у категорії фондів, які інвестують у кредитні та боргові інструменти на ринках, що розвиваються за результатами діяльності у 2023-му році.

Інвестиційний фонд під управлінням британського акціонера COMINBANK отримав нагороду

Дане визнання є свідченням успішної роботи фонду, його ефективної стратегії та менеджменту.

Нагородження відбулося у Лондоні 16 травня 2024 року.

Організатор події та відбору — Private Equity Wire European Credit Awards є однією з найвпливовіших нагород у галузі фандрейзингу та практиці хедж-фондів.

Нагадаємо, що громадянин Великобританії Стефан Пол Пінтер є акціонером АТ «КОМІНБАНК», де йому належить 94,86% акцій.

У грудні минулого року, коли Комінбанк відзначав свій 30-річний ювілей, пан Стефан особисто прибув до Києва на відриття циклу благодійних екскурсій для дітей ВПО в столичному Музеї становлення української нації.

Багатовікові доброчинні традиції Великобританії, привнесені акціонером, закладено у основу корпоративної соціальної відповідальності банку DOBROKOLO: банк розвиває культуру корпоративного волонтерства, на регулярній основі підтримує ЗСУ, родини ВПО, людей похилого віку.

Нещодавно воїни, що проходять лікування у шпиталі, якому щомісяця допомагає банк, передали Стефану прапор України з підписами і словами вдячності. В свою чергу акціонер висловив шану захисникам і побажав їм швидкого одужання.

Довідково

Акціонерне товариство «КОМІНБАНК» (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У травні 2024 за результатами дослідження «Стабільність банків України: 2 роки війни» від рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» АТ «КОМІНБАНК» увійшов до ТОП-30 українських банків одразу за кількома показниками:

  • банки, що підтримували найбільш оптимальний запас капіталу за значенням Н2 (норматив адекватності регулятивного капіталу);
  • банки, які мали оптимальний рівень ліквідності за NSFR (коефіцієнт чистого стабільного фінансування);
  • за рівнем NPL: частка непрацюючих кредитів у банку склала 23,81%
  • банк посів 6 місце рейтингу за співвідношенням між чистим комісійним доходом (ЧКД) і чистим процентним доходом (ЧПД).
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