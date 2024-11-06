Інвестиції у знання: з яких книг розпочати знайомство з фінансовою грамотністю

У цій статті ви знайдете підбірку книг, які поглиблять ваше розуміння грошей та розширять бачення фінансових стратегій. Інвестуйте у свій розвиток, адже це полегшить ваш шлях до фінансової свободи.

З яких книг розпочати знайомство з фінансовою грамотністю

Джордж Клейсон "Найбагатший чоловік у Вавилоні" (2020)

Минули тисячоліття, на заміну золотим та срібним монетам з’явилися банкноти і платіжні картки, проте гроші підкоряються тим самим законам, що й шість тисяч років тому. Щоб довести це, автор переносить читачів у древній Вавилон. Історія розповідає нам про чоловіка на ім’я Аркад – бідного переписувача, що зумів стати "найбагатшою людиною", дотримуючись семи простих правил в управлінні своїми фінансами.

Книга написана у формі притч, стилізованих під вавилонські історії, та описує прості закони накопичення статків. Дотримуючись їх, людина здатна здобути фінансову свободу.

Чи справді це так? Перевірте свої припущення під час прочитання. Книга підійде для знайомства з основами фінансової грамотності.

Бодо Шефер "Шлях до фінансової свободи. Bаш перший мільйон за сім років" (2022)

Ця книга – своєрідний путівник для тих, хто бажає практично попрацювати над плануванням стратегії примноження своїх статків. Фінансовий коуч Бодо Шефер описує конкретні кроки, які варто пройти, щоб навчитися ефективно управляти своїми фінансами. В першій частині автор пропонує попрацювати над психологією сприйняття грошей, а от у другій – вдатися до практики.

Автор доводить, що кожен може стати мільйонером всього лише за 7 років. І перший крок на цьому шляху – навчатися фінансовій грамотності.

Книга підійде тим, хто готовий ретельно проаналізувати своє фінансове становище, створити план для накопичення статків на майбутнє та вийти на новий рівень менеджменту своїх фінансів.

Джерело: НБУ

Кріс Гільбо "Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів" (2019)

Книга написана для дорослих, які шукають додатковий підробіток до основної роботи. Автор показує читачам можливості, якими можна скористатися задля збільшення доходу та впевненості в майбутньому.

Ця книжка допоможе розвинути підприємницький хист, сформувати відповідні навички на дуже простих і мотивуючих прикладах із життя та реальних історій. Автор вчить, де брати ідеї та як оцінити те, які з них є перспективними, як розраховувати ціну на свій товар або послугу та як тестувати і просувати ідею, щоб мати успіх.

Матеріал розподілено на 5 тижнів, що відповідають місячному плану, який допоможе структурувати ідеї та почати якнайшвидше їх реалізовувати й отримувати додатковий заробіток.

Ніл Ферґюсон "Еволюція грошей. Фінансова історія світу" (2017)

Як виникли гроші та чому в них з’явилася необхідність? Чим займаються банки? Чи є різниця між акціями та облігаціями? Як інфляція впливає на економіку? Один із найвідоміших істориків світу Ніл Ферґюсон запрошує в захопливу подорож фінансовою історією світу, яка розпочинається в давній Месопотамії та закінчується в сучасних державах світу. Автор пояснює та переосмислює значення грошей, використовуючи прості приклади, історичні сюжети та навіть літературні твори.

Під час прочитання книги ви довідаєтесь, як народжувалась банківська система, що робить гедж-фонд, як з’явилася міжнародна валютна система, на чому базуються сучасні моделі економіки та багато іншого.

Ця книга – не лише путівник з історій фінансів, який розкриває фінансові таємниці, приховані за кожним історичним феноменом. Завдяки її прочитанню ви зможете поглибити своє розуміння грошей та фінансових ринків, зрозуміти фінансові явища, які впливають на рівень розвитку суспільства.

Потурбуйтеся про свій саморозвиток і навчання у сфері фінансів і насолоджуєтеся його результатами – власною фінансовою стабільністю.

Фінансова грамотність – одна із найважливіших навичок у сучасному світі. Обирайте книги, які допоможуть вам отримати корисні знання в цікавій формі.