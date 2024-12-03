Інвестиції у військові облігації: як купити ОВДП і скільки на цьому можна заробити

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Державні облігації є одним з найдавніших і найпоширеніших фінансових інструментів. Їхня історія тісно пов’язана з війнами. Перші офіційні державні облігації наприкінці XVII століття випустив Банк Англії для фінансування війни з Францією. Згодом інші європейські країни почали активно використовувати цей інструмент, випускаючи власні державні бонди. У США перші суверенні казначейські облігації з'явилися під час війни за незалежність.

Особливості українських ОВДП

Облігації внутрішньої державної позики – один з видів державних боргових паперів, які можуть купити громадяни, підприємства або інші організації. ОВДП забезпечують уряд додатковими коштами, а інвесторів – можливістю отримати дохід від процентів.

З початком широкомасштабного вторгнення уряд України ухвалив рішення про випуск військових облігацій. На відміну від звичайних ОВДП, кошти від їх продажу спрямовуються на підтримку Сил оборони та економіки України саме під час воєнного стану.

Такі облігації купують не лише банки та фінансові компанії, а й бізнес і населення. Іноземці також можуть їх придбати. Міністерство фінансів навесні цього року повідомило , що українські ОВДП купують у 25 країнах. Найбільша кількість таких інвесторів в Японії, Німеччині та США. При цьому інтерес українців до цих боргових паперів зростає. Мінфін зазначив , що за 1000 днів великої війни українці майже втричі збільшили інвестиції в ОВДП.

Серед переваг цього активу – 100% гарантування повернення грошей державою незалежно від суми, а також те, що ОВДП взагалі не оподатковуються, на відміну від депозитів. Також вони мають вищу дохідність, ніж багато інших активів на ринку.

Як купити ОВДП

Облігації внутрішньої державної позики на первинному ринку можуть купити лише банки та брокери, які продають їх українцям зі своєю комісією. Раніше купівля ОВДП була менш зручною через бюрократію та складні процедури. Але під час повномасштабної війни держава спростила цей процес.

Щоб купити ОВДП, потрібно пройти кілька етапів. Спершу слід відкрити спеціальний депозитарний рахунок у банку або у ліцензованого брокера, які мають право здійснювати операції з цінними паперами. Для цього необхідно надати документи, зокрема паспорт та ідентифікаційний код, або авторизуватися через BankID, якщо проводите операцію онлайн.

Після відкриття рахунку ви поповнюєте його необхідною сумою грошей шляхом безготівкового переказу з вашого основного банківського рахунку. Номінальна вартість однієї облігації складає 1000 гривень. Плюс – доведеться сплатити комісію фінансової установи, яка зазвичай вже закладена в ціну ОВДП. Ви обираєте з-поміж кількох опцій, які надає ваш банк чи дилер, з вказаними строками, відсотками, виплатами за купонами та погашенням.

Коли гроші надійшли на рахунок фінустанови, подається заявка на купівлю облігацій. У цій заявці зазначається вид облігацій (дисконтні або купонні), сума інвестицій, валюта (гривня, долар чи євро) і термін дії облігацій. Після опрацювання заявки облігації зараховуються на ваш депозитарний рахунок, і ви отримуєте підтвердження про володіння ними.

Від початку повномасштабного вторгнення держава також надала можливість купувати облігації в мобільному додатку "Дія". У цьому випадку не потрібно відкривати депозитарний рахунок. Ви просто заходите в "Дію", обираєте розділ "Військові облігації", переглядаєте доступні пропозиції та підтверджуєте покупку через підключений банк.

Хоча інвестори купують облігації через первинних дилерів, взаємовідносини виникають не з брокерами, а з державою. Тобто ОВДП підтверджують зобов'язання саме держави виплатити їх пред'явникам номінальну вартість плюс дохід. Брокери виконують лише сервісну функцію: беруть гроші у інвесторів, передають їх державі, а також відкривають інвесторам рахунки та зберігають на них куплені цінні папери.

Скільки можна заробити на ОВДП

ОВДП вважаються інструментом консервативного інвестування, оскільки при помірно високій дохідності вони мають мінімальні ризики. Проте для суттєвого заробітку потрібно вкладати більші суми, ніж мінімальна вартість у тисячу гривень.

Загалом в Україні дохідність облігацій складає від 11% до понад 17%. Водночас у валюті цей показник буде меншим: у доларах – в середньому від 1,75% до понад 4% річних. Щодо євро, то вони принесуть інвестору від 0,5% до 3% річних. Це, звісно, значно менше, ніж у гривневих ОВДП, але серед переваг – якщо інфляція перевищить прогнозований на рік відсоток, іноземна валюта дозволить зберегти гроші від знецінення.

До прикладу, гривневі облігації зі строком погашення три місяці мають дохідність близько 14% річних. Це означає, що за три місяці з 1000 гривень, вкладених в одну облігацію, ви заробите близько 35 гривень. При цьому вклавши 10 тисяч гривень під 17,25% зі строком погашення у вересні 2028 року, ви отримаєте 5300 грн чистого прибутку.

Облігації поділяються на дисконтні та купонні. Ціна перших нижча за 1000 грн, а на картку повертається 1000 грн. Різниця між тисячею гривень та вартістю облігації є вашим доходом. Купонні облігації гарантують повернення 1000 грн плюс відсотки доходу – купони, які виплачуються в різні терміни, залежно від строків, зазначених у вашій облігації.

ОВДП можна придбати зі строком погашення від кількох місяців (короткострокові) до року (середньострокові) та понад 5 років (довгострокові). Номінальна вартість облігації становить 1000 гривень, 1000 доларів або 1000 євро. Звісно, дохідність за відсотками буде змінюватися залежно від термінів і валюти.