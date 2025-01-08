Для інвестицій у літієві та уранові родовища Україна потребує гарантій безпеки - СЕО "Метінвесту"

2025‑й рік має стати роком відновлення зруйнованої економіки. Але для цього потрібні гарантії безпеки, які стануть основою для залучення міжнародних інвестицій у такі важливі галузі, як випуск літію, урану та промислове виробництво.

Він також зауважив, що для відновлення України також дуже важливою є побудова людиноцентричного бізнесу, де на першому місці буде стояти не лише фінансовий успіх, а й добробут співробітників та громад.

"Ми вже маємо понад 1 000 ветеранів, і готові навчати всіх охочих, щоб разом будувати економічно стабільну й мирну Україну. Над наближенням перемоги працюють і робітники, що підтримують виробництво, і мобілізовані до ЗСУ співробітники, і жінки, які й у 19 років готові працювати на шахтах", - каже Риженков.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.