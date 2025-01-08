ua en ru
Ср, 08 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Для инвестиций в литиевые и урановые месторождения Украина нуждается в гарантиях безопасности - СЕО "Метинвеста"

Среда 08 января 2025 14:33
UA EN RU
Для инвестиций в литиевые и урановые месторождения Украина нуждается в гарантиях безопасности - СЕО "Метинвеста" Фото: для инвестиций в литиевые и урановые месторождения Украина нуждается в гарантиях безопасности - СЕО "Метинвеста"
Автор: Александр Мороз

2025-й год должен стать годом восстановления разрушенной экономики. Но для этого нужны гарантии безопасности, которые станут основой для привлечения международных инвестиций в такие важные отрасли, как выпуск лития, урана и промышленное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова.

Он также отметил, что для восстановления Украины также очень важно построение человекоцентричного бизнеса, где на первом месте будет стоять не только финансовый успех, но и благосостояние сотрудников и общин.

"Мы уже имеем более 1 000 ветеранов, и готовы обучать всех желающих, чтобы вместе строить экономически стабильную и мирную Украину. Над приближением победы работают и рабочие, поддерживающие производство, и мобилизованные в ВСУ сотрудники, и женщины, которые и в 19 лет готовы работать на шахтах", - говорит Рыженков.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания "Метинвест" направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
NEWS
Подготовка к выборам после войны займет минимум шесть месяцев, - Шуляк
Подготовка к выборам после войны займет минимум шесть месяцев, - Шуляк
DAILY
Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция