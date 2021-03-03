Инвестиционный климат в Украине снова попал в зависимость от судов, - ФГВФЛ

В частности, фонд сообщает, что сегодня Северный апелляционный хозяйственный суд рассматривает апелляционную жалобу ПАО "Банк "Финансы и Кредит", ПАО "Дельта Банк", Фонда гарантирования вкладов и НБУ на решение Хозяйственного суда г. Киева от 20.10.2020 по делу №910/5251/20.

Этим решением суд признал недействительными торги, на которых был реализован самый дорогой по цене продажи лот - пул кредитов АО "ДЕЛЬТА БАНК", ПАО "КБ "НАДРА", АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ", часть из которых находится в залоге НБУ.

Цена продажи лота составила почти 850 млн грн, которые были направлены на расчеты с кредиторами.

"Рассмотрение этого дела будет иметь колоссальные последствия не только для Фонда гарантирования вкладов, но и для кредиторов банков, всех участников банковского рынка и государства в целом. Поскольку суд по иску ПАО "Белоцерковская Теплоэлектроцентраль" поставил под сомнение общепризнанную в мире практика, которая доказала свою эффективность, - объединение проблемных активов (NPL) в пул. Европейская и мировая практика показывает, что именно продажи в составе пулов являются самым эффективным путем реализации NPL, и только такие пулы привлекают внимание профессиональных игроков", - отмечают в ФГВФЛ.

Основным активом, включенным в упомянутый пул, стала задолженность по кредитам ЧАО "Росава".

Как известно, "Росава", должник перед АО "Банк "Финансы и Кредит", по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, на момент продажи начала процедуру ликвидации.

"Все активы, включенные в пул, до того неоднократно выставлялись на торги, сначала по частям, затем в составе более мелких пулов, и поскольку покупателей и тогда не было найдено, были объединены в единый пул. Поэтому в случае вынесения негативного решения судом апелляционной инстанции, это фактически остановит продажи NPL не только банков, которые выводятся с рынка, но и действующих, которые имеют в портфеле NPL (по данным НБУ, по состоянию на начало 2021 года объем NPL в работающих банках превышал 40%); остановит расчеты с кредиторами банков (как известно, такие расчеты осуществляются именно за счет реализации активов); а в более широкой перспективе подорвет доверие потенциальных покупателей к надежности инвестиционного поля Украины", - отмечают в фонде.